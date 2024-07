10 juillet 2005 : enlèvement du journaliste Jacques Roche

​

Nous sommes le mercredi 10 juillet 2024

10 juillet 2005: le journaliste Jacques Roche a été enlevé le 10 juillet 2005 et assassiné par ses ravisseurs. Son cadavre a été retrouvé le 15 juillet 2005 à Delmas 4 . Né en 1961 à Cavaillon, Jacques Roche était un journaliste, écrivain, diseur, poète, et conteur. Il a été principalement connu pour ses articles culturels parus régulièrement dans le quotidien Le Matin et en tant qu’animateur d’une émission télévisée sur la société civile patronnée par le groupe 184.

10 juillet 2013 : l’État haïtien interdit, à travers un arrêté ministériel, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation de sacs, intrants, objets en polystyrène expansé (Pse), polystyrène ou styrofoam, à usage alimentaire unique sur tout le territoire national.

10 juillet 2015 : la Chambre de commerce américaine en Haïti (AMCHAM Haïti) procède au lancement, sur le site du parc industriel SONAPI, de la MATCON, une foire consacrée à l’industrie de la construction. Une première en Haïti.

10 juillet 1810 : décès du général Lamarre au Môle Saint Nicolas. Le général Lamarre fut un héros de la guerre de l’Indépendance qui s’est distingué lors du combat de Léogâne face au général français Neterwood. Après l’assassinat de Dessalines, il rejoint les républicains de l’Ouest et du Sud. Il a été envoyé, en 1807, par Pétion pour appuyer les insurgés mais il a été forcé de s’enfuir, le troupes de Christophe étant à ses trousses. Il est allé se réfugier au Môle Saint Nicolas où, il a été emporté par un boulet après avoir résisté aux assauts pendant trois ans.Son cadavre fut enterré sur place et son cœur expédié à Pétion.

10 juillet 2015: l’ambassadrice d’Haïti en France, Madame Vanessa Matignon a remis à Madame Véronique Rossillon , Présidente de l’AFHEC et fondatrice du Centre Alcibiade Pommayrac, lors d’une cérémonie organisée la Maison de l’Amérique Latine à Paris le 10 juillet 2015, le prix de l’ambassade d’Haïti en France afin d’honorer son action exemplaire au service de l’éducation en Haïti depuis plus de 40 ans.

Décédée le 23 juillet 2018, à Paris, Mme Véronique Rossillon a été une Amie fidèle d’Haïti et des Haïtiens. En 1976, elle créa le Centre Alcibiade Pommayrac à Jacmel et contribua généreusement et efficacement à son fonctionnement. Le centre Alcibiade Pommayrac faisait la promotion d’un enseignement de qualité accessible aux enfants les plus démunis et les plus désireux d’apprendre. Ce centre a offert la possibilité à de nombreux haïtiens de réaliser des études brillantes et de les poursuivre parfois à l’étranger.

