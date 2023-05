10 mai 1950 : le président Dumarsais Estimé est chassé du pouvoir par un coup d’État

​

​

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 10 mai 2023.

10 mai 1950 : coup d’État contre le président Dumarsais Estimé. Après avoir essayé de réviser la Constitution pour assurer sa réélection, le président Estimé fut obligé de démissionner et remplacé par une junte militaire composée du général Frank Lavaud, des colonels Antoine Levelt et Paul Eugène Magloire, qui se débarrassa immédiatement des deux corps législatifs.

10 mai 2015 : le président français François Hollande annonce dans un discours en Guadeloupe qu’il s’acquitterait de la dette à l’égard d’Haïti. Beaucoup ont compris qu’il s’agissait des 150 millions de francs or versé par Haïti en 1825 pour obtenir son indépendance. Mais l’entourage du chef de l’État a précisé qu’il s’agissait d’un acquittement moral de la dette et non financier.

10 mai 2016 : graduation de la 26ème promotion de la Police Nationale d’Haïti (PNH). 1475 policiers et policières ont Intégré l’institution policière ce jour-là.

10 mai 2016 : le Conseil Électoral Provisoire (CEP) met en garde, à travers une note de presse, les candidats recourant en particulier et les partis politiques en général, contre « le comportement de certains de leurs représentants dont les actes s’apparentant à des intimidations, des tentatives de trafic d’influence et de corruption, tentent d’entacher la crédibilité des membres du personnel du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) et des Juges électoraux ».

10 mai 2018 : l’UNICEF, le Bureau international du travail (BIT), la MINUJUSTH de concert avec l’Association des journalistes haïtiens (AJH) et l’Institut du Bien-Etre social et de Recherches (IBESR) lancent le ‘’Guide pratique journalistique : promouvoir les Droits des enfants dans les médias haïtiens’’.

