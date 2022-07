10 nouveaux membres int?grent l’Akademi Krey?l Ayisyen

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dix personnalit?s, dont six femmes, ont re?u leur certification, ce jeudi, ? l’h?tel Marriott, pour int?grer officiellement l’Akademi Krey?l Ayisyen. Marie Jeanne Richard, sp?cialiste en ?ducation, Yvon Lamour, sp?cialiste en ?ducation, Noah Amilcard Jean Fran?ois, juriste, Lionel Desmarate, journaliste, Jean Robert Placide, linguiste, Sandra Duval, Docteur en ?ducation, R?gine Durosca Mur?, interpr?te, Alduniel Dimanche, juriste, Altagr?ce Payen Auguste, sp?cialiste en gestion de syst?me ?ducatif, Chantal No?l, Dr en ?ducation, sont les nouveaux acad?miciens. De son cot?, Jean Mary Mondesir, juriste, linguiste, devient le nouveau conseiller consultatif. Cette acad?mie compte d?sormais dans ses rangs quarante et un membres qui vont porter l’?tendard du cr?ole ha?tien. La c?r?monie s’est d?roul?e en pr?sence de la ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Proph?te Milc?, la secr?taire d’?tat ? l’Alphab?tisation, Sandra Michel Saint Georges, des sp?cialistes de la langue et des repr?sentants d’organisation de d?fense de la langue et de la culture cr?oles.

L’int?gration de ces nouveaux acad?miciens arrive ? point nomm?. ? quelques mois de souffler sa huiti?me bougie l’Akademi Krey?l Ayisyen a plusieurs grands chantiers en construction. <>, a ?num?r? Rog?da Dorc? Dorcil, pr?sident de l’Akademi Krey?l Ayisyen.

Pour faire rayonner le cr?ole ha?tien, il y a du travail ? faire et les enjeux sont de taille, a pr?venu le pr?sident de l’AKA. <>, a rappel? M. Docile aux nouveaux membres de l’AKA qui voit en leur installation une opportunit? pour l’Akademi Krey?l Ayisyen d’exploiter ces comp?tences et exp?riences pour servir le pays.

Yvon Lamour, qui a pris la parole au nom des nouveaux acad?miciens, a exprim? leur fiert? d’int?grer l’Akademi Krey?l Ayisyen. Il a conseill? aux nouveaux acad?miciens de mettre leurs comp?tences et exp?riences au service du d?veloppement et de l’avancement de la langue cr?ole. <>, a indiqu? Yvon Lamour, exhortant ses pairs ? int?grer les diff?rentes commissions de travail de l’institution.

De son c?t? la ministre de la Culture et de la Communication a mis l’accent sur la n?cessit? de cr?er beaucoup plus de contenus litt?raires en cr?ole. <>, a souhait? Emelie Proph?te Milc?, qui dit regretter que plus de 95 pour cent des livres de la biblioth?que nationale sont ?crits en fran?ais. L’ancienne directrice du Bureau ha?tien du droit d’auteur a plaid? en faveur d’une r?appropriation du cr?ole en exposant les jeunes ? la litt?rature cr?ole.