10 sou 10 pour Klass a Times Square

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La formation musicale Klass a organise une deuxieme soiree de celebration de ses dix annees d’existence le 29 avril 2022 au Palladium Times Square, a New York, au 1515 Broadway. Si pour Miami, c’etait le Hyatt Regency, un hotel du centre-ville, entre Brickell et Biscayne, qui avait abrite le gala des dix ans, dans la ville qui ne dort jamais, c’est aussi le centre-ville qui a attire Klass. C’est donc au coeur de Manhattan, a une minute de Times Square, que le groupe de Richie et de Pipo avait donne rendez-vous pour une nouvelle soiree chic.

L’affiche du spectacle promettait une nuit riche en animation ou des invites comme Misty Jean, Mickael Guirand, Phyllisia Ross ou encore Cubano ont rendu un fier hommage a la bande a Richie. Mais plus important encore, ce fut l’une de ces rares fois ou la tendance Compas prenait place a Broadway, grande artere du showbiz americain. Ce concert de celebration a ete la hauteur des 10 annees de succes du groupe. A night to remember !

Le rideau s’ouvre sur des danseurs executant un breakdance, autour d’eux, les musiciens du groupe, instruments en mains, attendent afin d’entamer les premieres notes. En fond de scene, le logo Klass 10 sou 10 creve l’ecran. Les nouveaux slogans tires de la derniere chanson du groupe <> et <> defilent. Apparaissent egalement 2012, annee de la creation du groupe, une courte video des musiciens du groupe qui trinquent, <> en grandes lettres et le bicolore haitien a la fin. Les danseurs partis, une plateforme roulante traverse horizontalement la scene, avec un Pipo tout sourire. Un drapeau haitien a la main droite, l’autre main executant le salut militaire, le chanteur entame les premieres notes du titre <>. Et la soiree est parfaitement lancee. Aucun doute, Haiti est a l’honneur.

Les invites de la soiree commencent a assurer le show tout de suite apres l’interpretation de la chanson <>. Fait marquant et important, la majorite de ces artistes presente au public un morceau tire du repertoire de groupe. Astucieux et bien pense. Premiere arrivee, Misty Jean interprete <>. La voix de <> a delivre magnifiquement le morceau. Veritable show woman, Misty Jean confirme une nouvelle fois qu’elle n’a plus rien a prouver.

Le Skah Shah #1 a peut-etre cesse ses activites regulieres, mais l’energie, la voix et l’assurance de Cubano sont toujours la. C’est donc un homme en pleine forme, tcha-tcha en mains, qui reprend le titre <> accompagne par les musiciens de Klass. Le public en redemande.

Phyllisia Ross prend rapidement le relai avec <>. Ms Ross, telle une boule d’energie sur la scene, bouge, bouge et bouge. Un peu trop meme sur ce coup. Ce n’est certainement pas la meilleure prestation qu’elle a jusque-la donnee. Sa voix ne semble pas epouser cette chanson.

Pas de pause. Mickael Guirand enchaine avec <>. La encore, il est difficile d’oublier l’empreinte de la voix de Pipo sur cette chanson. Mickael reussit toutefois a engager le public. Il se montre aussi bon chanteur qu’animateur pour l’occasion. Le clou de la celebration reste neanmoins la prestation de Cubano. L’homme Skah Shah est d’ailleurs le seul a avoir chante son propre morceau. Respect a un aine.

Le lead vocal de Klass revient ensuite sur scene pour continuer la soiree. Il est rejoint par Mickael Guirand un peu plus tard. La prestation commune est belle a regarder, un message d’unite et de respect au sein de cette industrie musicale haitienne. Comme a l’accoutumee, c’est meme une habitude maintenant, Cadelouse interprete la chanson <> accompagnee de Richie bien sur. Pour l’occasion, la plateforme du batteur est ramenee au-devant du stage. Donnant la possibilite au public de mieux voir le maestro. La jeune dame qui s’est changee pour l’occasion a encore une fois fait le show, s’attribuant de plus en plus ce titre.

De minuit, heure a laquelle la soiree a demarre jusqu’a 2 h du matin, ce fut de la musique non-stop. Puis est venu le moment de la remise de plaques. Tout, aussi important que soient ces reconnaissances, cela plombe l’ambiance pendant une bonne vingtaine de minutes. Cubano et Richie sont parmi les personnalites a etre distinguees. Le manege utilise par l’equipe pour honorer leur leader est <>. Ils ont d’abord fait croire que la plaque etait destinee a quelqu’un d’autre. Puis la musique reprend ses droits. Evidemment, le public reste jusqu’au bout dans sa grande majorite.

Entre autres considerations, il faut souligner le grand apport des danseurs qui ont offert une excellente prestation, presentant des choregraphies ca et la tout au long de la soiree. La sonorisation a aussi ete un point fort de cet evenement. Son an te lwil, comme on le voit trop rarement dans nos bals. Serait-ce le dispositif de la salle choisie ?

Et en parlant de la salle, quoique l’assistance fut nombreuse, on ne peut s’empecher de se questionner sur le fait que les 2100 places du Palladium Times Square n’ont pas ete toutes prises pour cette occasion. Surtout quand on sait que c’etait la premiere fois qu’une formation musicale de la tendance Compas se produisait dans cet espace. Serait-ce faute de promotion ? Sachant que le public etait a 90 % compose de la diaspora haitienne de New York, la question de promouvoir notre musique a une plus grande echelle se pose une fois de plus.

Sinon, la celebration des 10 ans de KLASS a Times Square a ete un incontestable succes.