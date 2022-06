115 337 candidats attendus aux examens du baccalaur?at vendredi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle se mobilise pour recevoir 115 337 candidats ? travers le pays qui seront ?parpill?s dans 572 centres d’examens et 1 873 salles de classe.

Sur cette liste, 101 108 candidats passeront les ?preuves pour le bac unique NS4 ? travers le pays, dont 49 693 candidats dans le d?partement de l’Ouest.

Pour le bac permanent NS4 : 9 652 candidats seront ?valu?s, dont 4 345 candidats pour le d?partement de l’Ouest, si l’on en croit l’adjoint du BUNEXE, G?rard B?lizaire.

De son c?t?, le directeur g?n?ral du MENFP, le Dr Meniol Jeune, a donn? la garantie qu’il n’y aura pas de d?rapage, de soucis qui vont constituer un obstacle pour les candidats qui vont subir les ?preuves de fin d’?tudes classiques. Il a signal? que les m?mes consignes seront adopt?es pour les candidats au cours de ces ?preuves.

<>, a pr?venu M. Jeune en conf?rence de presse ce mercredi.

Miguel Fleuri Jean, de la Direction de l’enseignement secondaire a confirm? que toutes les dispositions ont ?t? prises pour ces ?preuves, par exemple la question de texte mod?le et la s?ance de relecture pour que les questions soient claires pour l’ensemble des candidats.

<>, a-t-pr?cis?.

Du 1er au 6 juillet, les ?l?ves vont subir sur un total de 1 900 points cinq mati?res transversales ( philosophie, cr?ole, math?matique, histoire et g?ochimie) et quatre mati?res g?n?rales ( anglais, physique, SVT, espagnol). Deux mati?res sp?cifiques pour les candidats de SCS qui sont ?conomie et arts et musique.