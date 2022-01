12 janvier 2010, 12 ans apr?s, on s’en souvient !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il est 15 heures. La cour de l’UNIQ est pratiquement d?serte. Un ou deux ?tudiants. Pas plus. Une symphonie jou?e par l’orchestre Amuzart brise le silence planant sur les lieux et rappelle que 12 ans de cela, un 12 janvier, le pays a connu l’une des catastrophes naturelles les plus meurtri?res de son histoire. Que bon nombre de nos compatriotes ont p?ri sous le poids des d?combres, ? la suite d’un tremblement de terre de magnitude 7.3. Sur ce m?me site, des ?tudiants et des professeurs n’y ont pas ?chapp?, non plus.

Dans la salle du CCC (Centre de conservation des biens culturels), ?tudiants, professeurs, dirigeants de l’universit? sont d?j? sur place et attendent le coup d’envoi de cette seconde partie de la c?r?monie. L’orchestre encha?ne les morceaux sans que les circonstances ne perdent rien de leur essence. Sans que les souvenirs amers de ceux et celles ayant connu ou perdu un proche de ce cataclysme ne soient estomp?s.

<>, raconte le recteur de l’universit? Quisqueya, Jacky Lumarque, dans ses propos de circonstance tenus apr?s la c?l?bration eucharistique et le d?p?t de la gerbe de fleurs au Mausol?e.

Dans son discours, M. Lumarque a aussi rappel? qu’il ?tait de notre devoir de penser aux victimes du 12 janvier 2010. Les victimes, ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouv?s au mauvais endroit au mauvais moment. <>, explique-t-il, quelques minutes avant de tirer sa r?v?rence sur des notes dignes d’un patriote inv?t?r?.

<>, conclut-il.

Entretemps, ceux et celles qui ont connu cette date fatidique essayent co?te que co?te de se reconstruire. De rebondir. Mais sans jamais oublier ces 35 secondes les plus longues et difficiles de toute une vie.