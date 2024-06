12 juin 1995 : création de la nouvelle force de police dénommée Police Nationale d’Haïti

​

Nous sommes mercredi 12 juin 2024

12 juin 1995 : la police nationale d’Haïti est créée sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide par application de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’institution.

Sous le régime duvaliériste, il existait une force répressive en Haïti qui comptait 14 000 membres. À partir de 1987, les gouvernements successifs tentent de la réformer. La séparation entre l’armée et la Police est clairement proclamée dans la constitution de 1987. Ainsi, dans la foulée, une loi a été promulguée quant consacrant la création de la PNH et portant aussi sur son organisation et son fonctionnement. Il s’agit de la loi du 29 novembre 1994

12 juin 1918 : Plébiscite en faveur de la Constitution de 1918.- Une Constitution légitimant la Convention de 1915. Elle reconnut le droit de propriétés jusque-là refusé aux étrangers et supprima le parlement qu’elle remplaça par un Conseil d’État. En 1920, alors candidat à la vice-présidence des Etats-Unis, Franklin Delano Roosevelt se vanta d’avoir écrit cette constitution. Elle sera amendée en 1928.

12 juin 2007 : Mort du dangereux chef de gang Junior Acdélhy, plus connu sous le nom de “Yoyo Piman”, lors des échanges de tirs avec des casques bleus brésiliens et policiers haïtiens dans le quartier de Bélékou à Cité Soleil. Second de Amaral Duclona, ce bandit aurait été impliqué dans plusieurs cas d’assassinat dont celui de l’homme d’affaire français Claude-Bernard Lauture

12 juin 2007 : 13 des 22 joueurs de la sélection haïtienne de football des moins de 17 ans font défection dans la nuit de mardi à mercredi au cours d’une escale à New York. L’équipe devait prendre l’avion mercredi à destination de Séoul où elle était invitée à participer en compagnie de sept autres sélections à un tournoi international préparatoire au Mondial 2007 prévu du 18 août au 9 septembre en Corée du Sud.

12 juin 2008 : La Chambre des Députés rejette massivement par 57 voix contre, 22 pour et 6 abstentions la désignation de Robert Manuel au poste de Premier ministre, faisant du principal conseiller politique et ami intime du Président René Préval.

12 juin 2009 : Une personne est tuée et deux autres blessées lors d’affrontements entre des partisans de Lespwa et de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) dans la localité de Cayes Jacmel. Les dirigeants régionaux des deux partis politiques se rejettent la responsabilité de ces violences intervenues alors qu’un climat de tension règne à l’approche du second tour des sénatoriales.

12 juin 2012 : La Police Nationale d’Haïti fête ses 17 ans d’existence. La seule force de l’ordre d’Haïti constituée après la démobilisation de l’armée, la PNH a été pendant longtemps asservie à la volonté de Jean Bertrand Aristide à un point tel souvent certains agents faisaient corps avec les « chimères » dans des activités de répression contre des citoyens opposé à son régime. Avec Mario Andrésol comme directeur, la PNH a gagné en maturité et fait preuve d’impartialité politique.

