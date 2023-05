12 mai 2015 : François Hollande visite Haïti, une première dans l’histoire pour un président français

​

​

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 12 mai 2023.

12 mai 2015 : François Hollande effectue une visite officielle en Haïti. Accueilli par son homologue Michel Martelly, François Hollande a rappelé le devoir de mémoire de la France envers son ancienne colonie. Il avait également promis de renforcer son aide à la reconstruction après le séisme de 2010 et de soutenir la modernisation du système scolaire haïtien.

12 mai 2008 : le choix de Ericq Pierre est rejeté par les députés du Bloc Concertation des Parlementaires Progressistes (CPP), évoquant certaines anomalies dans le dossier du candidat au poste de Premier ministre. Au cours du premier mandat de René Préval (1996–2001), la candidature de Ericq Pierre à ce poste a été rejetée pour les mêmes causes.

12 mai 2022 : au moins 11 migrants haïtiens sont morts dans le naufrage d’un bateau au large de Porto Rico. Plus d’une trentaine de naufragés ont été secourus par les garde-côtes américains.

12 mai 1984 : décès de Maurice Alfredo Sixto, professeur de littérature, conteur et humoriste haïtien de renommée internationale. Né aux Gonaïves le 23 mai 1919, Maurice Sixto est l’auteur de « Choses et gens entendus », œuvre composée d’une série de 60 lodyans, dont la plupart sont racontés à l’oral en kreyòl et quelques uns en français.

Les lodyans de Sixto les plus connus sont ceux qu’il a lui-même publiés avant sa mort. Parmi ceux-ci, l’on peut citer «Lea Kokoye», «Zabèlbòk Berachat», «Ti Sentaniz», «Gwo Moso», «J’ai vengé la race» et «Madan Jul». Chacun de ses six lodyans est en fait le titre d’un des six volumes sortis à l’époque où Sixto était encore vivant.

12 mai 1946 : élections législatives en Haïti. 866 candidats pour les 37 sièges de la Chambre basse et les 21 du Sénat s’affrontent lors de ces joutes. À la surprise générale, les grandes figures du populisme et du socialisme, très populaires dans la capitale et les grandes villes, essuyèrent un cuisant échec. (NICHOLLS, David, « Idéologie et mouvements politiques en Haïti, 1915-1946 »).

12 mai 1902 : Tirésias Simon Sam est écarté de la présidence de la République d’Haïti par les insurrections venant principalement du Nord après six ans au pouvoir. Il sera remplacé par Nord Alexis le 21 décembre 1902.

12 mai 2022 : le Secrétaire général de l’ONU nomme Mme Ingeborg Ulrika Ulfsdotter Richardson, de la Suède, Représentante spéciale adjointe au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et Coordonnatrice résidente, en remplacement du Français Bruno Lemarquis.

