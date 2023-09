124 jeunes de Cazale et de Germain formés en Macramé, Art dramatique, Écologie, en Développement et Service Communautaire

​

‌Plus d’une centaine de jeunes de Cazale et de Germain formés en Macramé, Art dramatique, Écologie, et en Développement et Service Communautaire

Le traditionnel camp d’été organisé par la Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), le Centre Communautaire et Culturel de Cazale (4C), le Groupe d’Action pour le développement de Cazale (GAD Cazale) et Radio Cazale au cours du mois d’août écoulé a permis à 124 adolescents et jeunes issus de Cazale et Germain de se former en Macramé, Art dramatique, en Écologie, et en Développement et Service Communautaire.

Cette activité s’est déroulée autour du thème : «Jeunes, prenons notre destin en mains». Dans un premier temps, un camp musical a été organisé du 7 au 18 aoȗt, à l’Ecole Communautaire de Germain, (Haut-Cazale). Dans un second temps, les instances organisatrices ont emmené les participants dans les hauteurs de Ka Michel -5ème section rurale de Délice, commune de l’Arcahaie- du 20 au 26 aoȗt 2023.

Ces jeunes ont pu également participer à des activités sportives, des promenades dans des lieux historiques notamment à Fort Drouet et à l’Habitation Dion. Les bénéficiaires ont également reçu des formations sur des thèmes liés au Savoir vivre, à l’Apprentissage sur la foi et à la Dévotion quotidienne.

Ce camp d’été avait pour but de contribuer à l’éducation et à l’épanouissement des adolescents et jeunes afin de changer leur mentalité, et les éviter du coup de tomber dans la délinquance juvénile, selon un communiqué de presse publié par la FOLONHA le 8 septembre 2023.

Malgré les difficultés conjoncturelles, Madame Soledad Desruisseaux, fondatrice du Centre Communautaire et Culturel de Cazale (4C), s’est dit entièrement satisfaite et s’engage pour que cette initiative puisse se poursuivre à l’avenir.

Le responsable du Centre Communautaire et Culturel de Cazale (4C), Mito Desruisseaux, a déclaré que « le climat d’insécurité qui prévaut actuellement dans le département de l’Ouest nous a empêché de réaliser ce camp au bord de la mer comme d’habitude et nous avons dû l’organiser en montagne. Les enfants ont dû marcher sur une distance de 30 kilomètres pour arriver à destination. Mais, c’était un véritable succès et tous les participants sont sortis satisfaits ».

Quant au Docteur Joël Lorquet, membre-Fondateur-Conseiller de la FOLONHA, il a affirmé « qu’en dépit des difficultés actuelles de déplacement, la Fondation Lorquet est fière de pouvoir s’associer avec l’organisation philanthropique 4C, partageant la même vision, pour l’épanouissement des jeunes, symboles de l’avenir, en vue de leur implication de manière positive dans le développement du pays, bref, dans l’édification de la nouvelle Haïti que nous ne cessons de prôner ».

