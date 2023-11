125 enseignants et directeurs d’école du BDS de Pétion-Ville bénéficient d’une session de formation continue

​

125 enseignants et directeurs d’école du Bureau du district scolaire de Pétion-Ville ont bénéficié d’une session de formation continue.

À travers un communiqué publié ce jeudi 16 novembre 2023, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle a annonce qu’une session de formation de deux jours, qui prendra fin le vendredi 17 novembre 2023 a été organisée à l’initiative du MENFP, coordonnée par le BDS de Pétion-Ville, avec l’appui de la Direction de formation et du perfectionnement, à l’intention de plusieurs professeurs et directeurs d’école de Pétion-Ville, une session de formation qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue des agents de la chaîne éducative, en vue de l’amélioration de ce qui se fait pour de bon et en vrai dans les salles de classe.

L’inspecteur Jolès Sylvain, un des coordonnateurs du BDS de Pétion-Ville à travers cette activité, qui se tient au lycée national de Pétion-Ville, a souligné que le ministère vise à assurer, durant les premiers mois de l’année académique 2023-2024, la formation continue de responsables d’écoles et enseignants évoluant dans le BDS de Pétion-Ville, tout en soulignant que l’éducation de qualité que prône le ministère ne sera pas possible, entre autres, sans la formation et la formation continue des enseignants et des directeurs d’école.

Toutefois, l’inspecteur Jolès Sylvain indique que le BDS de Pétion-Ville manifeste la volonté de s’inscrire résolument dans cette dynamique d’encadrement et de formation continue des enseignants et chefs d’établissement travaillant dans le secteur public comme dans le privé.

“Au cours de la première journée de cette session de formation, les animateurs ont traité du Secondaire rénové et de l’Approche par compétences. Cette dernière est présentée dans le Cadre d’orientation curriculaire (2024-2054) comme une approche centrée sur l’élève et l’acquisition effective par celui-ci des « compétences » attendues au terme de sa formation. ” a souligné le MENFP dans le communiqué.

En outre, le MENFP a souligné que le BDS de Pétion-Ville envisage de programmer d’autres sessions de formation, toujours, dans le courant de l’année académique 2023-2024. L’inspecteur Jolès Sylvain encourage les autres districts scolaires de la Direction départementale d’Education de l’Ouest (DDEO) à faire pareil dans l’idée de renforcer les compétences des enseignants ainsi que celles des apprenants, et par ricochet combattre l’échec scolaire.

