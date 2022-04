12e edition du Sommet international de finance ou le pari pris pour les PME

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La 12e edition du Sommet international de la finance ayant pour theme <>, lancee, a l’hotel Marriott, le lundi 25 avril 2022 <>, a confie tout de go au Nouvelliste le P.DG du Group Croissance, l’economiste Kesner Pharel.

Le potentiel est connu, a-t-il soutenu. <>, a indique Kesner Pharel, loin cependant de faire l’impasse sur les difficultes pour ces entreprises, dans un contexte de contraction de – 2 % du produit interieur brut (PIB) depuis trois ans a cause de chocs conjoncturels dont <>, la Covid-19.

Le sommet, en trois jours, sur deux plates-formes numeriques et differents medias traditionnels, donnera la parole a une centaine de panelistes pour poser des problemes concrets sur la facon d’influencer les decisions au plan fiscal, l’acces aux marches publics, le financement des PME, la chaine de valeur, le renforcement et le maintien des chiffres d’affaires, la transformation numerique, le marketing, la mitigation des risques face aux catastrophes naturelles, entre autres, a explique le P.DG Kesner Pharel, qui revendique clairement le choix d’innover.

<>, a soutenu le P.DG du Group Croissance, cheville a une esperance. <>, a confie Kesner Pharel.

La finance au service des PME

Le financier Robert Paret Junior, numero un de ProFin, coorganisateur du sommet, a lui aussi souligne que les micro, petites et moyennes entreprises touchent des secteurs de l’economie ou il y a de la creation d’emplois et un <>. Robert Paret Junior, le financier, voit la finance prendre toute sa part, jouer aussi un role pour maintenir ou recreer les liens sociaux. La finance peut permettre de creer le developpement, les emplois. Mais elle peut aussi etre une passerelle permettant de creer des liens sociaux essentiels, a maintenir ou plutot a reconstruire ce qui nous manque tant, ce qu’il faut rebatir, a-t-il dit, a fond dans le plaidoyer pour <> au sein des communautes. <>, a souligne Robert Paret Junior.

<>, a-t-il dit, soulignant que <>. <>, a appele le patron de ProFin, Robert Paret Junior.

Jean Baden Dubois, support au PME, support a la reconstruction d’Haiti

<>, a soutenu le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, soulignant que <>.

Selon le gouverneur Jean Baden Dubois, <>. <>, a-t-il explique. <>, a lance Jean Baden Dubois, expliquant qu’un enfant ne en 1986 aurait aujourd’hui 36 ans. <>, a dit Jean Baden Dubois. <>, a-t-il soutenu, ajoutant que <>. <>, a dit Baden.

<< Sur la base de cette hypothese plutot strategique et de cet objectif ambitieux, la BRH s'est engagee, depuis quelques annees, a apporter une contribution au renforcement du secteur des micros, petites et moyennes entreprises en Haiti, a travers un ensemble d'initiatives ciblees. A titre illustratif, on peut citer les efforts deployes actuellement a la mise en oeuvre d'un <>, en partenariat avec la cooperation suisse ; les programmes incitatifs aux secteurs productifs, comme l’hotellerie, l’immobilier, les zones franches et les exportations, ainsi que les dispositions prevues dans la circulaire 113 en faveur du secteur agricole. Au 31 mars 2022, les decaissements totalisent plus de 16.4 milliards de gourdes en faveur de ces programmes >>, a-t-il annonce.

Faire mieux dans l’accompagnement des PME

Nous devons faire mieux et de maniere plus intelligente dans notre accompagnement des MPME. Nous devons adresser la transformation numerique tout en eliminant le fosse qui s’est creuse entre les Haitiens des campagnes et ceux des villes et entre les Haitiens des ghettos et ceux des zones privilegiees. Nous devons adresser le probleme d’assurance pour les MPME. Toute perte d’une MPME equivaut presque a une faillite de l’entreprise. Il nous faut des regles equitables pour permettre la creation et le developpement des micro, petites et moyennes entreprises. L’acces au credit, les avantages incitatifs, et j’en passe. Il nous faut ameliorer la sensibilisation et les connaissances sur les programmes PME par la BID, la USAID, la Banque mondiale et un grand nombre d’autres organisations internationales >>, a longuement explique Jean Baden Dubois, appelant, de toute urgence, <>, a <>