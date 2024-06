13 juin 1749 : fondation de Port-au-Prince, capitale de la République d’Haïti

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

13 juin 1749 : Fondation de Port-au-Prince

Publication d’une ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue, que le Roi ratifie le 26 novembre de la même année, créant Port-au-Prince l’actuelle capitale de la République d’Haïti. La ville est fondée sur l’habitation Randot. Le 5 mars 1791, elle élit son premier maire, un basque Michel-Joseph Leremboure.

En 1770, Port-au-Prince remplace le Cap-Français comme capitale de la colonie de Saint-Domingue. Pendant la Révolution française, elle est rebaptisée “Port-Républicain”. Elle devient en 1804, sous son ancien nom de Port-au-Prince, la capitale du nouvel Etat indépendant, Haïti.

13 juin 1793 : Les commissaires Sonthonax et Polvérel déportent le gouverneur Galbaud :Fraîchement débarqué (7 mai) à Saint Domingue avec la mission de remplacer Blanchelande, déporté par ces mêmes commissaires quelques mois plus tôt, Galbaud, un créole (Blanc né dans la colonie) et propriétaire terrien, quoique sous l’autorité des commissaires s’était aligné immédiatement avec les grands et petits blancs et contre la présence des “gens de couleur” dans l’administration coloniale.

A bord du “Normandie”, le bateau qui devait le transporter en France, il fut libéré le 20 juin et prit la tête d’une force armée qui délogera les commissaires du Cap. C’est donc à la suite de cette cuisante défaite que Sonthonax et Polvérel firent appel aux noirs insurgés avec la promesse d’une amnistie et d’émancipation s’ils se rangeaient de leur côté. Galbaud n’ayant pu tenir tête aux anciens esclaves abandonna la colonie.

