143 333 Ha?tiens rapatri?s durant l’ann?e 2022, selon les autorit?s dominicaines

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Notons que le Groupe d’appui aux rapatri?s et r?fugi?s (GARR) dit recenser 73 380 rapatri?s ha?tiens, dont 57 152 hommes, 12 284 femmes, 1 705 filles et 2 239 gar?ons. 56 000 sont retourn?s volontairement, selon le GARR. Dans son rapport, le GARR a r?v?l? des violations des droits humains de la part des autorit?s migratoires.

Les autorit?s dominicaines continuent de chasser les Ha?tiens en terre voisine tout au long de l’ann?e. Au mois d’avril et en mai derniers, la Direction g?n?rale des migrations dit rapatrier respectivement 7 447 et 8 407 migrants ha?tiens. Selon les autorit?s migratoires dominicaines, les op?rations contre les ?trangers en situation irr?guli?re ont ?t? intensifi?es ? des fins de rapatriement.

Les autorit?s dominicaines ont tenu ? informer que les agents de migration ont ?t? assist?s par des soldats de l’arm?e, de la marine et de l’arm?e de l’air, en plus de la police nationale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.