15 juillet 1953: naissance de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le lundi 15 juillet 2024

Jean Bertrand Aristide est né le 15 juillet 1953 à Port-Salut. Prêtre catholique, il a été élu président à deux reprises. Son premier mandat a été interrompu par des coups d’état, ( 7fevrier- 30 septembre 1991; 15 juin 1993-12 mai 1994; 12 octobre 1994- 7fevrier 1996) de même que son second mandat ( février 2001-29 février 2004) et partit en exil une seconde fois.

En avril 2007, il obtint un doctorat en langues africaines de l’Université d’Afrique du Sud (UNISA), et démontra une solide connaissance du zoulou, la langue parlée en Afrique du Sud. Il devint, par la suite, chercheur honoraire, puis étudiant à l’UNISA. En 2006, il obtint un Doctorat en Littérature et Philosophie (DLitt et Phil) de cette même université après avoir soutenu sa thèse: Umoya Wamagama (The spirit of the words), une étude démontrant une certaine relation linguistique entre le zoulou et le créole haïtien.

Quelques prix et médailles reçus par Jean Bertrand Aristide.

First Chancellor’s Distinguished Honor (4 octobre 1996 par l’université de Berkeley).Prix UNESCO 1996 de l’Éducation aux Droits de l’Homme (8 janvier 1997 de l’UNESCO).Médaille d’or de la journée mondiale de l’alimentation (22 avril 2002 de la FAO)