15 personnes ex?cut?es ? Jean-Denis (Petite-Rivi?re de l’Artibonite)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les suspects, jeunes et adultes des deux sexes, ont ?t? intercept?s dans la matin?e, par une foule de personnes, alors qu’ils traversaient la localit? de Patchwal pour atteindre le march? de Pont-Sond?. Accus?s d’?tre en possession d’une quantit? consid?rable de provisions alimentaires vol?es r?cemment par les hors-la-loi, ils ont ?t? automatiquement associ?s ? eux. Une fois maitris?s, les suspects ont ?t? livr?s ? la coalition arm?e de Jean-Denis et lynch?s ? coup de machette, selon les t?moignages de plus d’un.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.