15e edition d’Artisanat en fete : mot du ministre des Affaires sociales et du Travail

Depuis plus de deux decennies, le pays vit au rythme de multiples crises sociopolitiques qui ont des effets nefastes sur l’ensemble des secteurs vitaux et productifs, principalement le secteur artisanal. En effet, ce contexte marque par la pandemie de Covid-19 ne fait que deteriorer la qualite de vie et de production de nos artisans haitiens qui sont, pour la majorite, d’origine modeste vivant dans des quartiers vulnerables ou l’insecurite sevit. Cependant ils ne se sont jamais decourages, ils ont affronte avec dignite cette situation abjecte en continuant a travailler sans relache, au point de nous faire la fete aujourd’hui a travers cette grande vitrine qu’est Artisanat en fete, celebree cette annee sur le theme : Nou pa ka sispann travay. Ainsi, je souhaite bonne fete a tous les producteurs et operateurs artisanaux. En ma qualite de ministre des Affaires sociales et du Travail (MAST), tutelle de l’ONART, je viens construire avec eux, par le travail acharne, l’espoir d’un lendemain meilleur. Pour y parvenir, le MAST entend affronter les enjeux et les defis actuels par la mise en oeuvre integrale de la Politique nationale de protection et promotion sociales (PNPPS) qui necessite :

une reforme en profondeur de l’Office national de l’artisanat (ONART) dans le but de mieux repondre a ses missions ;

le renforcement et la structuration du secteur productif ;

la promotion de nos produits tant au niveau national qu’au niveau international ;

la mise en place d’un cadre devant faciliter un niveau de financement suffisant et adapte.

Dans le but de contrecarrer les effets de l’instabilite politique et l’insecurite qui s’abattent sur le pays et qui affectent le secteur touristique, et la non-frequentation des grands centres de production a l’instar du village de Noailles, de la Croix-des-Bouquets, et de Jacmel par les acheteurs, les technologies actuelles seront mises a profit en vue de rapprocher le secteur productif du marche de consommation (tant national qu’international), dans le cadre des programmes de relance et de promotion de l’artisanat.

La participation du MAST, sous mon leadership, a ce grand evenement, temoigne de la volonte de la nouvelle equipe gouvernementale d’appliquer une politique coherente de developpement du sous-secteur de l’artisanat pour qu’il puisse jouer un role majeur dans la croissance economique et sociale de notre pays.

Une fois de plus, cette annee, le MAST, fidele a sa mission de developper et de promouvoir l’artisanat haitien, soutient pleinement cette louable initiative qu’est Artisanat en fete, la plus grande vitrine mettant en valeur toute la creativite et le savoir-faire de artisans a travers le metal decoupe, le bois peint, la vannerie, la coupe, la paillette, la pierre taillee, la couture, le tissage, la maroquinerie, la sculpture, la poterie, le pailletage, la bijouterie, etc.

FELICITATIONS AUX ARTISANS, AUX ORGANISATEURS ET AUX SPONSORS

BONNE PARTICIPATION A TOUS LES VISITEURS !!!

Pierre Ricot Odney

Ministre des Affaires sociales et du Travail