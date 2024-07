16 juillet 2023 : des journalistes haïtiens ont organisé une marche pacifique pour réclamer la libération de Pierre-Louis Opont

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le mardi 16 juillet 2024

16 juillet 2023 : ses professionnels de la presse ont foulé le béton le dimanche 16 juillet 2023 à Pétion-Ville pour demander la libération de Pierre-Louis Opont, co-propriétaire de Radio Télé Pluriel, enlevé et séquestré depuis le 20 juin dernier. Cette marche a été organisée à l’initiative des l’Association des Journalistes Haitiens (AJH) et SOS Journalistes, et soutenue par l’Association des Médias Haïtiens (ANMH) et l’Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH).

16 Juillet 1932: le diplomate haïtien Ulrick (Père) Duvivier meurt. Né le 30 janvier 1867 à cap Haïtien, Ulrick Duvivier fut un diplomate. Il a été Secrétaire d’État des Relations Extérieures (Gouvernement de Vilbrun Guillaume Sam), Chargé d’affaires d’Haïti à La Havane (1911-1913) et Ministre Plénipotentiaire à Washington (1913-1914).

Il a écrit plusieurs ouvrages dont “le Conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif : documents pour l’histoire.” Paris : Société anonyme de l’imprimerie Kugelmann, 1898; “le livre de M. Jérémie, L’effort.” Port-au-Prince : Imprimerie de l’Abeille, 1905 et “Question à l’ordre du jour. L’expiration du mandat du Général Sam … Lettre ouverte.”[Kingston, Jamaïque] : s.n., 1901.

16 juillet 1993: signature d’un pacte entre les forces politiques représentées par certains partis politiques et les parlementaires au local des Nations-Unies à New York. Les signataires se sont engagés à observer une trêve politique afin de favoriser le retour pacifique du président Aristide.

