17 Juillet 1876: Boisrond Canal est élu président D’Haïti

Nous sommes le mercredi 17 juillet 2024

Alors qu’il est nommé pour un mandat de quatre ans par une Assemblée nationale fraîchement élue, Boisrond Canal fut emporté trois ans plus tard par une bourrasque insurrectionnelle alimentée par des partisans de Boyer Bazelais, chef de file du parti libéral.

Né le 12 juin 1832 dans la ville des Cayes, sa carrière politique a débuté en 1870 quand avec son élection comme sénateur à Port-au-Prince. Boisrond-Canal occupa le poste de président de la République d’Haïti à trois reprises : du 19 juillet 1876 au 17 juillet 1879, du 1er septembre au 16 décembre 1888 et du 26 mai au 21 décembre 1902. 14ème président d’Haïti, Il figura parmi l’un des présidents les plus influents de la république et fit d’Haïti une grande puissance économique et militaire durant ses passages à la tête du pays. Il est mort le 6 mars 1905.

17 juillet 2009: lancement de la 3ème édition du festival Haïti en fête.

Lancement de la 3ième edition du Festival “Haïti en fête” de KOMBITE OUTAOUAIS les 17-18-19 Juillet 2009 qui fut un succès.

Cette activité résulte du désir du Kombite Outaouais, organisation à but non lucratif et initiateur de cet événement, de mettre en valeur la communauté haïtienne de la région de l’Outaouais en évidence. Les organisateurs du festival se sont mis en quatre afin que cette troisième édition reste un évènement inoubliable. Tap-Flap, Black Parents et Ti-Kabzy, Tabou Combo étaient les principales formations musicales en vedette.

17 juillet 2004: Campagne en faveur d’une réforme de l’État Civil en Haïti.

A l’occasion du Bicentenaire de l’Indépendance d’Haïti, plusieurs organisations de défense des droits humains se sont regroupées pour former le Groupe de Travail sur l’État Civil pour lancer une campagne de mobilisation et de plaidoyer en faveur d’une réforme en profondeur de l’Etat civil en Haïti. Ce groupe veut, à l’approche des élections à tous les niveaux dans le pays, encourager l’Etat haïtien à entamer cette réforme en commençant par octroyer un Acte de Naissance et une Carte d’Identité à tous les électeurs et électrices.

La première étape de la campagne a coïncidé avec la célébration de la fête du drapeau, symbole de souveraineté et de citoyenneté. Le 14 mai 2004, le Groupe de Travail avait organisé une journée de réflexion sur les discriminations contenues dans les formulaires d’actes de naissance.

17 juillet 1954

Décret du 28 août 1960 qui modifie la loi du 17 juillet 1954 sur l’enregistrement des marques de fabrique et de commerce.

