17 juin 1988 : Leslie Manigat renvoie sans ménagement le chef des Forces Armées d’Haïti, le lieutenant général Henri Namphy

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

17 juin 1876: Le général Nord Alexis tente de faire sécession dans le Nord.

Boisrond-Canal réagit violemment, et mène ses troupes pour le combattre. Nord Alexis, vaincu, se réfugie au consulat américain et part pour l’exil. Moins de 75 ans après la création de la première République noire, il était déjà question de lutte pour le pouvoir. L’accession au pouvoir pour s’enrichir. 214 ans plus tard la même stratégie se poursuit alors que le pays s’enfonce dans l’indigence.

17 juin 1988 : Le président Leslie Manigat renvoie sans ménagement le chef des Forces Armées d’Haïti, le lieutenant général Henri Namphy.

Raison invoquée: Transfert d’officiers et de haut-gradés de l’armée sans l’accord préalable de l’exécutif, une action “violant les normes constitutionnelles”, selon le président Manigat.

Le général est alors placé en résidence surveillée. Trois jours plus tard des officiers et supporteurs le libèrent et lui remettent le pouvoir.

L’expérience Manigat, qui avait débuté le 7 février 1988, se termine: un nouveau président prend le chemin de l’exil et un gouvernement composé uniquement de militaires s’établit avec Henri Namphy pour président.

17 juin 2007 : À l’invitation du gouvernement haïtien, le président de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et rapporteur sur les droits des personnes privées de liberté, Florentìn Meléndez, visite Port-au-Prince à la tête d’une délégation pour une visite d’information de quatre jours, destinée à observer la situation des droits humains dans le pays.

