17 octobre 2021, le calvaire d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry avait un programme charge et ambitieux pour le 17 octobre 2021. Le Chef de la Primature a essuye son premier affront, le dimanche 17 octobre, date commemorative de l’assassinat du pere fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Ariel Henry, quand il n’a pas pu deposer l’offrande florale au Pont Rouge au pied de la stele rappelant l’assassinat du pere de la nation en ces lieux le 17 octobre 1806. Ariel Henry n’a pas eu non plus acces au Musee du Pantheon national. La porte du musee, qui jouxte le Palais national, etait fermee a cle a son arrivee impromptu. M. Henry a egalement rate la traditionnelle messe d’action de grace et au Te Deum a Marchand-Dessalines. Il a debarque apres la messe. Son message en la circonstance n’a pas ete delivre. La sonorisation n’etait pas au rendez-vous sur le podium officiel. Present dans la commune de l’Arcahaie, pour le bicentenaire de la cite du drapeau, le PM Henry a preche l’unite et evoque son accord politique. Le chef du gouvernement a enfin pu parler pour cloturer sa journee compliquee.

Pont-Rouge, lieu historique abandonne, croulant sous des tonnes d’immondices et controle par les gangs, n’a pas pu voir les grands dignitaires de l’Etat, le 17 octobre. Pourtant, le forcing avait ete fait. Pont-Rouge, situe a un cheveu du quartier general du Corps d’intervention et de maintien d’Ordre (CIMO), de la direction de la securite routiere et de l’Inspection generale de la PNH, a ete un defi pour l’equipe gouvernementale. En depit de la presence du directeur general de la PNH, Leon Charles, vetu de l’uniforme de SWAT Team, du ministre de l’Interieur et de la Justice, Liszt Quitel, du ministre de La Defense, Enold Joseph, et de plusieurs unites de l’institution policiere, Pont-Rouge representait un champ de mines pour le cortege du gouvernement.

Il etait 7h30 du matin quand le cortege du gouvernement s’est gare devant la base du CIMO a Delmas 2. Aux alentours du site historique, des blindes font le va-et-vient afin de prendre le pouls de la situation. Les nouvelles qui arrivent ne sont pas rejouissantes. Cependant, le gouvernement s’obstine et veut y aller. Le directeur general de la PNH, Leon Charles, vetu en SWAT Team, se fait accompagner d’un groupe d’agents de cette unite en vue de creer la diversion. Il n’a pas pu depasser la direction du Service de la circulation.

Peu apres cette tentative desesperee du chef de la police, debute le concert d’armes automatiques. La peur n’a pas tarde de s’emparer des parages de la base du CIMO. Les crepitements d’armes automatiques sont devenus encore plus soutenus. Pour eviter une catastrophe, le cortege a battu en retraite a la hate en direction du MUPANAH. Les dispositions n’ayant pas ete prises a cet effet, ont empeche au Premier ministre Ariel Henry d’avoir acces a l’enceinte du musee. Cette option a ete illico rejetee. Enfin, le cortege s’est rendu au Mausolee, a la rue de la Reunion, afin que le chef du gouvernement puisse faire l’offrande florale sur l’autel de la patrie.

Il est a peine 9h. La delegation du gouvernement prend la direction de Marchand-Dessalines pour oublier la deconvenue des heures precedentes a Port-au-Prince. Arrive un poil trop tard, le Premier ministre Ariel Henry et son equipe ont manque a la messe d’action de grace ainsi qu’au Te Deum. Le chef du gouvernement n’a pas non plus la chance de prononcer son discours a Marchand-Dessalines, car le stand erige en face de la place d’armes n’etait pas equipe de dispositifs sonores. L’equipe gouvernementale est partie bredouille de Marchand-Dessalines.

Le Premier ministre Ariel Henry s’est finalement rendu dans la residence du senateur Garcia Delva avant de laisser la capitale de l’Empereur Jacques 1er.

Il est 14h. Le cortege prend la direction de l’Arcahaie, cite du drapeau qui celebre le bicentenaire de son elevation au rang de commune. La ville est bien decoree. Le Premier ministre Ariel Henry et son equipe sont accueillis par les autorites locales pour faire d’une pierre deux coups: enfin un petit bain de foule et un discours.

“Si l’on ne veut pas vivre comme des freres, nous allons tous mourir comme des imbeciles”, avec cette paraphrase de Nelson Mandela, le Premier ministre Ariel Henry a fait appel a l’unite dans son discours.

“Quelques mois avant la bataille de Vertieres, les generaux noirs et mulatres se sont rassembles a l’Arcahaie en 1803 pour decider de ce qu’ils allaient faire de ce territoire. Ils avaient un reve, une vision. Ils voulaient finir une bonne fois pour toute avec l’esclavage et ses corolaires, le racisme, la discrimination, la barbarie des colons”, a discouru le Dr Ariel Henry.

”A l’Arcahaie comme au camp Gerard considere comme un haut lieu pour la liberte. A l’Arcahaie comme a l’habitation Gobert a Plaisance, comme au Bois Caiman dans le Nord, nous avions opte pour le depassement de soi”, a avance le locataire de la Primature indiquant que les generaux, membres du corps expeditionnaire de Leclerc etaient qui a Crete-a-Pierrot tiraient sur Dessalines se concertaient a l’Arcahaie pour aider a la construction du boulevard de la liberte.

“Des adversaires, des ennemis, des mulatres, des noirs, devenus des freres. Ils n’avaient pas le choix”, a sensibilise M. Henry.

Plus loin, le chef du gouvernement fait eloge de son accord signe par 683 partis politiques et organisations de la societe civile.

“Nous avons de la determination et de la volonte. Nous allons doucement pour rassembler plus de monde”, a-t-il soutenu.

Le Premier ministre Henry informe qu’il travaille d’arrache-pied pour monter un CEP credible, de doter le pays d’une Constitution approuvee par le peuple, un gouvernement consensuel et inclusif.

Il dit s’engager entre autres de combattre l’insecurite et d’appliquer l’accord politique pour un gouvernement apaise et efficace pendant la Transition par interimaire.

Dans cette prise de parole taillee sur mesure pour la ville de l’Arcahaie, Dessalines a ete le grand oublie.