19 Juillet 1907: naissance de Paul Eugène Magloire

Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024

Paul Eugène Magloire, 33ème président d’Haiti et 33ème chef d’État (les gouvernements militaires éphémères ont été exclus du comptage) naquit le 19 juillet 1907 à Quartier-Morin, commune du Cap-Haitien, dans le Département du Nord. Fils du général Eugène Magloire et de son épouse née Philomène Matthieu, le jeune Paul fit ses études secondaires classiques au Lycée Philippe Guerrier du Cap-Haitien. Après une brève carrière dans l’enseignement, il s’enrôla en 1930 à l’Académie militaire de Port-au-Prince. Il en sortit un an plus tard et reçut sa première commission comme sous-lieutenant. Il sera promu lieutenant en 1933.

En 1935, il se retrouva au Cap-Haïtien comme sous-commandant de ce district militaire, position qu’il maintint jusqu’en 1938 quand il fut promu au grade de capitaine et au poste de commandant de ce même district. L’année suivante, il reçut un diplôme de l’École de Droit de Port-au-Prince.

En 1941, il fut transféré à Port-au-Prince au poste de commandant du Pénitencier National (aussi connu sous le nom de Grand Prison), et en 1944, devint le chef de la police de Port-au-Prince. La même année, il fut promu Major et nommé commandant des forces militaires du département de l’Ouest.

A Port-au-Prince, il se frotta avec l’élite haïtienne, se familiarisa avec le mécanisme de l’engrenage politique et arriva même à maîtriser les rouages. Deux occasions lui auraient été donc présentées pour mettre à profit son apprentissage et son expérience politiques.

