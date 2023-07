194 936 candidats sont attendus aux examens officiels de la 9e A.F., des ENIJE et des CEF cette année

​

​

MENFP : plus de 194 930 candidats attendus aux examens officiels de la 9e A.F., des Écoles normales d’instituteurs et de jardinières d’enfants (ENIJE) et des Centres d’éducation familiale (CEF).

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a révélé, lors d’une conférence de presse ce jeudi, que 194 mille 936 candidats inscrits, à l’échelle des dix Directions départementales d’éducation (DDE), se préparent pour la passation des examens officiels de la 9e année fondamentale, des Ecoles normales d’instituteurs et de jardinières d’enfants (ENIJE) et des Centres d’éducation familiale (CEF), cette année.

Satisfait tout particulièrement de l’inscription en ligne de l’intégralité des candidats de la 9e année fondamentale cette année, le ministre Nesmy Manigat a déclaré qu’il s’agissait d’un “exploit numérique pour lequel ont été mobilisés les équipes techniques du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) et les directions d’écoles publiques et privées”.

“Ensemble, les deux parties ont évacué les appréhensions et les réticences, et acté ce virage technologique bénéfique au système éducatif”, a indiqué le ministre. M. Manigat qui en a profité pour saluer les efforts de tous les acteurs concernés, notamment élèves, parents, enseignants, personnels administratifs et pédagogiques d’avoir réussi à boucler cette année scolaire, en dépit de toutes les difficultés enregistrées.

Concernant les examens, Nesmy Manigat a annoncé que de nouvelles dispositions sont prises en vue d’assurer aux participants que ces examens réflèteront les efforts consentis en salle de classe. Il a aussi rappelé que seuls les enseignants dûment identifiés comme tels et autorisés seront acceptés, cette année, comme surveillants, superviseurs et correcteurs. « La détermination à garantir la qualité de l’apprentissage doit être la même pour le processus d’évaluation », a-t-il fait savoir.

D’autres dispositions concernant la préparation des examens, mais aussi la sécurité des centres d’examens seront également adoptées, selon le ministre Manigat. À titre d’exemple, les forces de l’ordre seront mobilisées, comme à l’accoutumée.

En savoir plus:

Ariel Henry annonce une fois de plus la formation d’un CEP et un remaniement ministériel