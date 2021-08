« Le bilan du séisme est à date du 18 août de 2 189 morts dont 1 832 dans le Sud, 137 dans les Nippes, 218 dans la Grand’Anse et 2 dans le Nord-Ouest, plus précisément à Bassin Bleu. Près de 12 268 personnes ont été répertoriées. Au moins 9 158 dans le Sud, 1 652 dans la Grand’Anse et 1 458 blessés dans les Nippes. Ils ont été accueillis et soignés dans plusieurs centres hospitaliers. 332 personnes sont portées disparues. Les opérations de recherche et sauvetage se poursuivent&nbs…