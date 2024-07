2 Juillet 2010 : 4 morts en Haïti après l’élimination du Brésil face aux Pays-Bas

​

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le mardi 2 juillet 2024

2 juillet 2010 : au moins quatre personnes trouva la mort en Haïti suite à l’élimination de l’équipe brésilienne face aux Pays-Bas en quart de finale (2-1) de la coupe du monde. À Pétion-Ville, un quartier de la capitale haïtienne, une personne décéda des suites d’une crise cardiaque. Dans le quartier de Bel-Air, un jeune fan du Brésil suicida en se jetant sous les roues d’une voiture. Un scénario similaire déroula à Nérette, près de Pétion-Ville. Dans la commune de Petite Rivière, située dans le département des Nippes, un fan de la Seleçao poignarda un jeune garçon après une dispute. L’information avait été rapportée à cette époque par la Radio Métropole et d’autres journaux locaux.

2 Juillet 1914: présentation d’un projet de convention par le gouvernement américain à Oreste Zamor. Ce projet de convention prévoyait le contrôle des douanes par les États-Unis. Ces derniers espéraient que le président Oreste Zamor (8 Février 1914– 27 Octobre 1914), en butte à des difficultés, se courberait aisément moyennant certains avantages. Le président leur tint tête. Ce même projet sera présenté de nouveau le 10 Décembre 1914 au président Davilmar Théodore, et finalement imposé en 1915, après le débarquement des marines.

2 juillet 2019 : la sélection nationale masculine senior s’incline en demi-finale de la Gold Cup contre le Mexique par un but à zéro (1-0) au University of Phoenix Stadium. Le but de la rencontre a été l’œuvre de l’attaquant Raúl Jiménez sur penalty à la 93ème minute de jeu.

2 juillet 2019: au moins 6 morts et 3 personnes portées disparues, dans des inondations à Port-au-Prince, selon un bilan de la Protection Civile.

2 juillet 2014 : Le ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, François Guillaume II, annonce un programme d’identification et de documentation des immigrantes et immigrants haïtiens (Pidih). Ce programme devait permettre à « 300 mille Haïtiennes et Haïtiens », notamment celles et ceux résidant dans les bateyes, de recevoir « un acte de naissance ou un extrait des archives (de naissance), un passeport et une carte d’identification nationale (Cin).

2 juillet 2013 : 16 sénateurs sur 18 présents votent pour la modification de certains articles de la loi électorale de 2008, laquelle vise à porter la fin du mandat (de 10 sénateurs élus en 2009) au deuxième lundi de janvier 2015.

2 juillet 2013 : le juge d’instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean Serge Joseph, rend un jugement, ordonnant à la présidence, la mise à disposition de la justice, à titre de témoins, du premier ministre Laurent Lamothe et d’autres membres du gouvernement, dans le cadre du traitement de la plainte déposée contre Sophia Saint-Rémy et Olivier Martelly pour corruption et usurpation de fonction.

Le Magistrat Jean Serge Joseph décédera quelques jours plus tard d’un accident cérébro-vasculaire. Il aurait subi des pressions politiques deux jours avant sa mort, au cours d’une réunion à laquelle aurait notamment participé le président Martelly.

A lire aussi :

Le Commissaire Divisionnaire Ronald Michel installé à la tête du GIPNH/SWAT