2021, -4,2% de croissance pour le secteur primaire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le secteur primaire, avec environ 106,1 milliards de gourdes en valeur constante, s’est inclin? de -4,1% contre -2,4% en 2020. En effet, la branche compos?e de l’agriculture, de la sylviculture, de l’?levage et de la p?che, est ?valu?e ? environ 99,5 milliards de gourdes ? prix constants contre 103,8 milliards de gourdes en 2020. C’est la pire ann?e pour le secteur agricole au cours de la derni?re d?cennie ; en t?moigne son apport au produit int?rieur brut du pays (PIB). Certaines productions qui se trouvaient d?j? en berne continuent de chuter et provoquent, de l’avis des analystes de l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) le d?clin de la production agricole pour cet exercice.

La production de riz est la seule c?r?ale ? avoir connu une croissance positive pour le dernier exercice. Cette derni?re a cr? de 6,1%. Les autres produits c?r?aliers tels que le ma?s et le sorgho ont diminu? respectivement en moyenne de -12,9% contre -8,5% en 2020.

Cette tendance a ?galement ?t? observ?e au niveau des tubercules. La production de ces produits a chut? de -5,6% contre -1,4% en 2020, ? l’exception de l’igname qui s’est bien comport?e avec une croissance positive de 21.0%. Parmi les autres denr?es dont la production a aussi r?gress?, on retrouve les cultures mara?ch?res (-5,1%), la banane (-16%), les haricots (-13%), l’orange (-23%) ; les autres fruits se sont affaiss?s en moyenne de -18,3% contre -15,7% en 2020. Par contre, la production des citrus et limes a fait exception avec une hausse de 3,1%, malgr? tout inf?rieure ? celle de 2020 (7,5%).

Les analystes ont avanc? pas moins de six facteurs ayant ?t? ? la base de cette situation commen?ant par une perte de productivit? due ? la d?gradation de beaucoup de bassins versants. Les Comptes nationaux en 2021 soulignent ?galement des contraintes li?es ? l’irrigation dans certaines r?gions ? haute intensit? agricole ; une insuffisance des investissements dans le secteur ; une r?duction des espaces cultivables due ? la prolif?ration de constructions anarchiques ; un manque et une inad?quation des cr?dits accord?s dans le secteur ; une r?duction des aides en faveur des groupements paysans cultivateurs ? travers l’octroi d’outils et de semences agricoles dans le cadre des programmes visant le renforcement de la production agricole tels que le Programme d’intensification agricole (PIA) ainsi que d’autres projets inclus dans le programme baptis? Plan national d’investissement agricole 2016-2021 (PNIA 2016-2021)

La d?t?rioration du PIB en 2021, lit-on dans la note de l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI), s’inscrit dans un contexte de crise sociopolitique aigu? qui a atteint son paroxysme avec l’assassinat du pr?sident de la R?publique en juillet de cette ann?e, sans oublier la crise sanitaire mondiale qui continue d’impacter certains secteurs d’activit?.