2021, des initiatives louables et des attentes toujours pas combl?es

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le secteur agricole aura connu une ann?e riche en activit?s pour le dernier exercice. Avec le pr?sident jovenel Mo?se, le focus a surtout ?t? mis sur le monde rural ha?tien, donc sur le secteur agricole. De la pr?paration de sol ? la transformation des denr?es, aucun aspect n’a ?t? n?glig?. Les exploitants agricoles, notamment les agriculteurs, les transformateurs et les p?cheurs ont ?t? appuy?s ? plusieurs niveaux. Des activit?s ont ?t? prises au niveau de la vall?e de l’Artibonite avec l’augmentation des blocs de production ; de la plaine des Gona?ves avec l’installation de plusieurs syst?mes de pompage solaires et surtout dans les d?partements du Nord et du Nord-Est avec le barrage hydro?lectrique de Marion et le barrage d’irrigation de La Tannerie.

Les deux plus grands projets aboutis dans ce secteur au cours de cette ann?e restent le barrage de Marion et la Banque nationale de d?veloppement agricole. Le pr?sident avait concentr? toute son ?nergie ? l’op?rationnalisation de la BNDA et ? l’exploitation du barrage.

Inaugur? le 1er mai 2021, le barrage a ?t? pr?sent? comme un m?ga projet financ? enti?rement par le Tr?sor public avec le support technique du gouvernement cubain. ?rig?e ? Grand-Bassin, cette infrastructure rev?t une importance capitale. Au d?but de ce projet, il ?tait question de l’irrigation de 10 000 hectares de terre en aval du barrage ; l’adduction d’eau potable pour les communes de Grand-Bassin, de Terrier-Rouge et des Perches ; la production d’?nergie ?lectrique et la protection de la population de Malfety; la protection de zones avoisinantes pour lesquelles la rivi?re repr?sentait une menace permanente et la production de poissons constituent les principaux objectifs de cette construction. Pour le moment, la possibilit? d’irriguer les 10 000 hectares de terre est mise en doute. L’on parle d’un barrage qui devrait contribuer ? l’irrigation non intensive de trois ? cinq mille hectares, un coup dur pour les producteurs de riz.

Pr?s de huit mois apr?s l’inauguration de cette importante infrastructure, les syst?mes d’exploitation ne sont toujours pas install?s, ce qui sous-tend que cette derni?re n’arrive pas encore ? r?pondre aux objectifs qui lui ont ?t? assign?s. Le minist?re de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du D?veloppement rural parle de la mobilisation de fonds dans le prochain budget pour la mise en place d’un syst?me d’exploitation.

La BNDA a lanc? ses op?rations

La pr?sentation de ce budget a ?t? annonc?e pour le mois de d?cembre mais jusqu’? pr?sent, c’est le budget rectificatif 2020-2021 qui est reconduit. Du coup, l’on attend encore le d?but des travaux du minist?re de l’Agriculture, laquelle institution doit se focaliser ?galement sur le financement de certains projets agricoles. ? ce niveau, Damien pourra compter sur la Banque nationale de d?veloppement agricole (BNDA). Lanc?e en janvier, cette banque a mis cinq mois, soit le 14 juin 2021, pour compter ses premiers clients. Le secteur agricole doit ?tre au centre des pr?occupations de cette banque. Elle doit contribuer, entre autres, au d?veloppement de ce secteur, car insistent les autorit?s, pour que le pays soit socialement ?quilibr? et durable, il doit s’appuyer sur un secteur agricole fort.

La BNDA devrait permettre aux investisseurs de consentir des investissements ? tous les niveaux de la chaine. L’agriculture arrive ? un seuil aussi critique o? le pays ne satisfait que 30% de sa consommation totale. L’un des objectifs de la BNDA est de r?duire le d?ficit de la balance commerciale du pays. Ainsi, la banque a d?j? d?velopp? cinq produits financiers : production agricole, ?levage, transformation, commercialisation et ?quipements, un choix qui, selon les responsables, ob?it ? un imp?ratif majeur de strat?gie globale de la banque. Une d?marche qui illustre bien le choix d?cisif de la BNDA de ne pas s’int?resser uniquement ? la production agricole, sinon ? toute sa cha?ne de valeur afin de contribuer ? rendre disponibles sur le march? local plus de produits agricoles et r?duire les importations y relatives.

Installation des syst?mes de pompage solaire

Ainsi, les plaines irrigu?es constituent les principales cibles de la banque. Rendre l’eau disponible au niveau des plaines irrigables repr?sente alors un d?fi pour les dirigeants. Des initiatives ont ?t? adopt?es ? ce niveau au cours du dernier exercice. Plusieurs dizaines de syst?mes de pompage solaire ont ?t? install?s aux Gona?ves et dans plusieurs autres localit?s des d?partements du Nord et du Nord-Est.

Mis ? part ces pompes d’irrigation, d’autres d?cisions ont ?t? adopt?es afin d’augmenter la superficie des espaces irrigu?s. Dans le Sud, des syst?mes d’irrigation et des seuils ont ?t? r?habilit?s. L’on peut ajouter ?galement ? cette liste non exhaustive la construction quasi termin?e du barrage de La Tannerie.

Dans le secteur agricole, les initiatives ne manquaient pas au cours du dernier exercice. Les infrastructures sont ?rig?es. Cependant tout indique que les probl?mes li?s ? ce secteur persistent. L’on ne peut toujours pas parler de la souverainet? alimentaire. De la s?curit? alimentaire non plus. L’on a tendance ? croire que les produits locaux deviennent de plus en plus rares dans les principaux march?s publics et les agriculteurs ne cessent de solliciter l’appui de l’?tat.