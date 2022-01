2022, la violence ouvre l’ann?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ann?e 2022 commence avec la violence inscrite dans l’actualit?, comme avait fini l’ann?e 2021.

Le 1er janvier, les vid?os du Premier ministre Ariel Henry et de ses ministres, essayant de se mettre ? l’abri sur fond de concert de d?tonations, ont fait le tour des r?seaux sociaux et des m?dias.

Hardi ou t?m?raire, Henry avait d?cid? de se rendre aux Gona?ves, en d?pit des menaces prof?r?es contre sa venue par les groupes arm?s de la ville. Il y a ?t?, mais n’a pas pu prononcer son allocution de circonstance.

L’image des membres du gouvernement et des forces de l’ordre, oblig?s de prendre leurs jambes ? leur cou, a terni la symbolique de la F?te de l’Ind?pendance m?me si elle colle parfaitement ? notre actualit? de ces derniers mois.

La violence est le moteur et le frein de tout.

Ce m?me week-end, les groupes qui p?riodiquement, depuis des mois, s’affrontent au bas de Delmas et au coeur du vieux Port-au-Prince, dans les quartiers de Bel-Air, ? la rue Saint-Martin, ? Delmas 2 et ? Delmas 6, sont repass?s ? l’action. On parle de bless?s et de morts.

Aucun bilan officiel n’est, pour l’instant, disponible.

Une nouvelle mutinerie, r?prim?e dans le sang ? la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a encore ?mu les habitants de cette banlieue autrefois paisible. La Police nationale d’Ha?ti a fait ?tat d’un bilan de dix morts parmi les prisonniers et d’un policier d?c?d? lors de reprise du contr?le de la prison.

Toujours cette fin de semaine, on a appris la mort par balle d’un inspecteur divisionnaire de la PNH ? Laboule 12. La version officielle rapporte qu’il a ?t? atteint par un projectile pendant qu’il patrouillait.

Dans chaque cas, les armes ont <> comme on le dit si bien le cr?ole. Gona?ves, Delmas, Croix-des-Bouquets, Laboule, la violence ?tait ?parpill?e dans des coins divers du territoire national. Des lieux, quoique sociologiquement diff?rents, se retrouvent dans ce d?nominateur commun de violence implacable.

En 2022, la violence ouvre l’ann?e. C’est mauvais signe d’autant que ni les autorit?s, ni les forces de l’ordre, ni les oppositions, ni les soci?t?s civiles ne semblent s’en inqui?ter au point de rechercher de vraies solutions.