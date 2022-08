2023: le festival de Jazz de Port-au-Prince se tiendra… au Cap-Ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour rappel, la 15e ?dition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince avait ?t? dans un premier temps programm?e pour janvier 2022. Cependant, ? cause de la situation d’ins?curit? due ? la prolif?ration des bandes arm?es partout dans la capitale, les organisateurs avaient d? reporter le festival au mois de juin. Mais finalement, elle n’a pas eu lieu en 2022 ? cause de la persistance des m?mes probl?mes de s?curit? ? la capitale

Cette 16e ?dition du PAPJAZZ sera plus courte : 4 jours au centre-ville du Cap-Haitien et un jour ? la plage. <>, nous dit la Fondation Ha?ti Jazz qui explique par ailleurs que cette ?dition capoise cherchera ? offrir une formation en organisation de spectacles vivants aux int?ress?s (capois), avec stage pratique au sein du PAPJAZZ.

Si l’ins?curit? qui s?vit ? Port-au-Prince a peu ou prou influenc? la d?cision de d?centraliser le festival au Cap-Haitien, car, nous dit la Fondation Ha?ti Jazz, les artistes et les ?quipes pour la majeure partie se sentiront plus quiets, il faut n?anmoins noter que celle-ci est justifi?e par plusieurs autres raisons. L’?quipe de ladite fondation nous explique qu’elle a d?j? organis? plusieurs activit?s dans la cit? christophienne comme l’Avant-premi?re du PAPJAZZ, la Journ?e internationale du Jazz, la Journ?e mondiale de la Paix, un concert de jazz ? Sans Soucis sans compter nombre d’actions de formation. <>, pr?cise la fondation.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.