Le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, dans son expos? des motifs du <>, a pr?sent? les voies et moyens et des estimations de diff?rents indicateurs macro-?conomiques. <>, a indiqu? Michel Patrick Boisvert. <>, a-t-il poursuivi avant de partager des informations sur les projections de d?penses.

Quid des d?penses?

<>.

<< Les d?penses courantes, selon le grand argentier de la r?publique, augmenteront de 17.2 % par rapport ? l'exercice pr?c?dent pour atteindre 141.9 milliards de gourdes. Cette hausse des d?penses courantes est imputable ? celle des traitements et salaires qui sont de l'ordre de 66.8 milliards de gourdes, soit une augmentation de 11.8% par rapport ? l'exercice pr?c?dent, par contre les d?penses de biens et services reculent de 2.6%. Par ailleurs, les d?penses de subventions sont en nette progression (79.7%) en raison notamment de la prise en compte de la subvention des produits p?troliers (20.1 milliards de gourdes).

Les d?penses d’investissements publics dans le budget de l’exercice fiscal 2021-2022 s’?l?vent ? 38.4 milliards de gourdes et seront financ?es ? hauteur de 39.9% par des ressources nationales (15.3 mds gourdes), et ? 60.1% par des dons et emprunts projets correspondant ? 23.1 milliards de gourdes >>, a d?taill? Michel Patrick Boisvert, soulignant que <> <>, a longuement expliqu? Michel Patrick Boivert qui a fait des estimations de certains indicateurs macro?conomiques d’ici au 30 septembre 2022.

Les grandes estimations

<>, a indiqu? Michel Patrick Boivert qui se fend d’un conseil ? ses pairs. <>.

<>, a indiqu? Michel Patrick Boisvert.

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les perspectives ne sont pas reluisantes, a mis en avant Michel Patrick Boisvert. <>, a pr?dit le ministre de l’Economie et des Finances.