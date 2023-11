220e anniversaire de Vertières: Ariel Henry lance un appel à l’union sacrée pour une sortie de crise

​

Ariel Henry lance un appel à l’union sacrée pour une sortie de crise dans son message à l’occasion du 220e anniversaire de la victoire de la bataille de Vertières.

Parade de policiers et militaires, dépôt de gerbe de fleur devant le buste du père fondateur de la nation au MUPANAH par des membres du gouvernement, du haut état-major de l’armée embryonnaire et du haut commandement de la PNH c’est ainsi que le 220e anniversaire de la victoire de la bataille de Vertières a été commémoré, le samedi 18 novembre 2023. D’autres cérémonies ont eu lieu dans certaines ville de province. Le premier ministre, quant a lui, a fait un discours préenregistré en la circonstance.

Ariel Henry a commencé par encenser l’exploit des héros de l’indépendance. « La Bataille de Vertières livrée par nos aïeux en ces lieux, est et demeure un fait historique majeur, dont la portée et le symbolisme dépassent les frontières haïtiennes. Cette victoire a marqué à tout jamais l’histoire de l’humanité. Cette apothéose du combat pour la liberté et pour la dignité de la personne humaine, a propulsé l’humanité, en particulier les peuples confrontés à l’esclavage, dans un autre âge, et a permis d’explorer une autre philosophie. Vertières, un nom qui résonne fort et fait vibrer la fibre patriotique de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens », a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a également placé la célébration dans le contexte actuel que nous vivons pour appeler à l’union sacrée comme autrefois en vue de changer le destin de tout un peuple. « Ce beau pays dont nous avons hérité, mérite bien qu’aujourd’hui, nous le mettions au-dessus de toutes les querelles fratricides, de tous les intérêts particuliers, de toutes les colères légitimes, afin de poursuivre le rêve de liberté, d’égalité et de fraternité de nos ancêtres », a-t-il indiqué.

« Soigner notre pays c’est prendre sur nous-mêmes, comprendre que nous avons un rôle à jouer, que le pays c’est nous tous et chacun de nous. Soigner Haïti c’est la projeter différemment de ce que les clichés, l’indifférence et la violence veulent nous faire croire tous les jours. Soigner Haïti c’est comprendre les défis environnementaux qui s’imposent à nous, parce que nous avons manqué à nos devoirs. Soigner Haïti c’est œuvrer pour la restauration des institutions démocratiques et de l’état de droit », a par ailleurs déclaré le PM Henry.

Le premier ministre a parlé du devoir d’accompagner les efforts du commandement de notre nouvelle armée pour que des femmes et des hommes, bien formés et bien équipés, se mettent, comme la population le souhaite, au service de la sécurité et de la dignité de la nation haïtienne. Cependant, cette armée embryonnaire, malgré le souhait de la population, n’a jamais été utilisée dans la bataille contre l’insécurité. Selon ce qu’on rapporte, les pays amis d’Haïti qui supportent la police ne veulent pas en entendre parlé. Le gouvernement, depuis plus d’un an, espère la venue d’une force internationale alors que nous avons des hommes en armes entrainés et plus ou moins équipés dans le pays.

