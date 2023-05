225 mille gourdes pour 5 passeports: Jean Willy Lazarre, superviseur du centre de Delmas 33, épinglé pour corruption

​

​

L’ULCC recommande la mise en disponibilité et des poursuites contre Jean Willy Lazarre superviseur du Centre de réception et de livraison de passeports logé au Commissariat de police de Delmas 33.

L’unité de lutte contre la corruption (ULCC) qui vient de publier son tout dernier rapport relatif aux allégations de corruption contre Jean Willy Lazarre superviseur du Centre de réception et de livraison de passeports logé au Commissariat de police de Delmas 33, a recommandé d’une part, sur le plan administratif, qu’il soit mise en disponibilité en tant que superviseur de ce centre et chargé de mission au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) et d’autre part, sur le plan pénal, “la mise en mouvement de l’action publique contre M. Jean Willy Lazarre pour concussion, abus de fonction et bénéficiaire du versement de pot-de-vin conformément aux dispositions respectives”.

L’ULCC demande au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince de mettre en branle la machine pénale contre les époux Emmanuel Dorma LOUIS, la femme née Florendina JEAN, comme auteurs du versement de pot-de-vin, infraction prévue et punie par l’article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. En revanche, l’ULCC recommande une réduction de peine au profit des époux LOUIS du fait qu’ils ont substantiellement coopéré lors de la conduite de l’enquête.

Le résumé du rapport d’enquête menée sur des soupçons de corruption à l’encontre de M. Jean Willy LAZARRE révèle que ce dernier a exigé deux cent vingt-cinq mille (225,000.00) gourdes » à un couple pour la production de cinq (5) passeports. “De toute évidence, en exigeant indument aux époux LOUIS des sommes aussi exorbitantes pour la production des cinq (5) passeports, M. LAZARRE a commis un acte de concussion au regard de l’article 5.1 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption”, a écrit l’ULCC.

La commission d’enquête a pu effectivement établir l’existence et l’authenticité d’une sommation signifiée aux époux Emmanuel Dorma LOUIS par l’huissier Orelus Tepson en vue d’exiger de ces derniers le paiement « dans le délai de trois (3) jours francs » de la somme de « cent vingt-deux mille cinq cents (122,500.00) gourdes », excluant les « autres frais de procédures », au profit de M. Jean Willy LAZARRE. Avant cette sommation, M. LAZARRE avait déjà reçu le versement de « cent vingt-cinq mille (125,000.00) gourdes » des mains des époux LOUIS.

En savoir plus:

AAA confirme que Aboulò, le présumé bandit arrêté le 14 mai dernier, est membre du parti mais dément tout lien avec un gang