23 dominicains arrêtés pour avoir falsifié des documents afin d’obtenir des visas américains

République dominicaine: 23 jeunes dominicains ont été arrêtés pour avoir falsifié des documents afin d’obtenir des visas américains.

Un groupe de 23 personnes a falsifié des documents de la Fédération de Judo afin d’obtenir des visas auprès de l’ambassade des États-Unis en République dominicaine. Tous les 23 concernés ont été arrêtés dans l’enceinte de l’ambassade, ont rapporté les journaux dominicains. Ils sont tous des athlètes présumés de Judo qui voulaient participer à une compétition aux États-Unis.

Selon les informations, ces individus sont d’anciens judokas et d’autres personnes qui ont falsifié des documents dont une feuille timbrée de la fédération dominicaine de Judo et des signatures numériques du président et secrétaire général de la fédération. “La Fédération Dominicaine de Judo se désolidarise de cette action criminelle. Nous n’avons rien à voir avec cela et nous sommes ouverts à toutes les informations que nous pouvons donner au consulat nord-américain pour clarifier la situation”, a déclaré Gilberto García, président de la fédération.

Le responsable de la fédération a indiqué qu’une enquête est en cours pour retrouver les principaux acteurs de cette action malhonnête. Gilberto García se demande comment ces gens puissent réussir à falsifier la feuille de timbres de la fédération, le sceau et les signatures numériques, en plus d’une lettre provenant d’un événement à Porto Rico, où, la Fédération de Judo de ce pays a donné son aval, ainsi que la documentation de l’Association de Judo de la Province de Duarte.

Les détenus sont 17 hommes et six femmes: Ramón Antonio Osoria Matos, Tommy Gamalier Soto Moreta, Reymond Pérez Montas, Leudy Felipe Gómez Gómez, Melvin Rafael Rodríguez Francisco, Cristofer Elías Martínez Mendosa, José Alberto Fransua Felipe, Luis Antonio Pérez, José Abad Páez Duran, Jordan A. López. Gómez, Preylin Román Payano Ulloa, Edison Rodríguez Nolasco, Jerinzon Fernández Moreno, Starlin Javier Betances Ventura, Julio César Rodríguez López et Rafelanyi Pimentel Tejada.

