24 juin 2020: publication d’un décret annonçant un nouveau Code Pénal

Nous sommes le lundi 24 juin 2024

24 Juin 2021: Ce décret publié en l’absence d’un Parlement fonctionnel et dans un contexte de Crise socio-politique et économique souleva bien des interrogations et des protestations. Des voix, dont celle de la Conférence épiscopale d’Haïti, de la Fédération protestante d’Haïti, accusèrent le gouvernement de vouloir décriminaliser des attitudes et des actes répréhensibles ou contraires à la culture haïtienne.

24 Juin 1940 : incident autour du drapeau pendant la deuxième guerre mondiale

Les Allemands qui venaient de s’accaparer d’une partie de la France dont Paris, se rendirent au château du ministre haïtien, Mr. L.R. Thébeau, et un de leurs soldats arracha le drapeau haïtien fixé à la rampe du balcon et le jeta au sol; et ce, malgré l’exhortation du garde du château qui l’avait fait comprendre que le drapeau représentait un pays.

“La dessus le capitaine de la Cavalerie Comte Von Einsiedel [le] ramassa…, le remit au Ministre qui le tendit au garde, afin qu’il soit remis à sa place. .. Les officiers présents [lui] rendirent ensuite les honneurs militaires”.

