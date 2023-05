25 jeunes dont Richard Pierrin, Cantave K, Dimitry Charles, Kerry Norbrun, Dardeley Gildwige, honorés par Rivalpromo

​

25 jeunes dont le photojournaliste Richard Pierrin, l’humoriste Cantave K, le journaliste Dimitry Charles, le médecin Kerry Norbrun, l’artiste Dardeley Gildwige, honorés par Rivalpromo.

L’équipe de Rivalpromo a honoré ce dimanche 21 mai 2023, 25 jeunes haïtiens dont Cantave K, Dimitry Charles, Christelle Monfiston, Richard Pierrin, Dardeley Gildwige, Shonly Bonel, Cassandre Jean François, issus de plusieurs champs d’activités. La cérémonie animée par Ludnear Diane Augustin, a été organisée au local de l’auditorium Millénium à Delmas 83. Ces jeunes ont été mis en valeur pour leur engagement exceptionnel et leur contribution dans la communauté haïtienne en tant que jeunes. L’activité s’est déroulée en présence de Harry Nicolas plus connu sous le pseudonyme Mèt Fèy Vèt.

En présence des dizaines d’invités, le staff a réussi le coup de mettre en valeur 25 jeunes de la société haïtienne. Si on a souvent l’habitude de répéter que notre société n’a pas la coutume de valoriser ceux qui font du bon travail, les organisateurs de cette initiative baptisée “Jeunes modèles et inspirants” ont profité du moment pour chasser cette idée et mettre les projecteurs sur des jeunes qui font des activités remarquables dans la société.

“Les mots nous manquent pour décrire comment nous sommes contents du choix positif que vous faites en montrant à d’autres jeunes la voie positive. Aujourd’hui, le staff (Rivalpromo) veut vous faire savoir qu’il est fier de vous. C’est une façon de vous dire, que nous avons les projecteurs sur vous, vous ne devez pas lâcher”, a déclaré Isabella Hilarion, manager de RivalPromo.

Rivaldo Louis, président de Rivalpromo estime qu’à travers cette activité un signal a été envoyé pour montrer qu’il y a des jeunes positifs dans le pays malgré les conditions difficiles dans lesquelles évoluent la République.Il a profité pour annoncer que cette activité sera organisée chaque année et décentralisée pour inclure les villes de province.

Des jeunes ont exprimé leur satisfaction

À la fin de l’activité, quelques jeunes ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers l’équipe de Rivalpromo. C’est le cas du journaliste rédacteur de Juno7 Dimitry Charles qui a remercié tout le staff, tout en soulignant qu’il a été récompensé pour ses travaux à Juno7. “J’ai été récompensé pour mes sujets de société et de santé, des projecteurs que j’allume sur des jeunes haïtiens qui brillent en Haïti et à l’étranger, tout en ajoutant qu’il souhaite continuer sur cette lancée.

Par ailleurs, Richard Pierrin à travers cet hommage est conscient que son travail est suivi de partout et veut continuer sur cette lancée pour atteindre son objectif.

Le docteur Kerry Norbrun félicite l’initiative, tout en déclarant “Mwen pesonèlman sa bouste m pou m travay plis pou ede sosyete an bati modèl pou sila k ap vini yo.”

À 22 ans, Christelle Monfiston a impressionné toute la salle par son dynamisme et sa capacité à réaliser beaucoup de choses. Cette jeune demoiselle déclare être plus motivée pour continuer sur ce chemin. “Quelque soit les circonstances, je dois rester debout pour rehausser l’éclat de ma communauté. En résumé, cet hommage veut dire le renouvellement de mon engagement”, a-t-elle lâché.

Dardeley Gildwige, âgé de 15 ans, a été le plus jeune à être honoré pour ses chansons engagées qui prônent le changement social. Pour le jeune artiste, cette distinction prouve qu’il fait du bon travail et que ses chansons vont de très loin pour conscientiser les gens. “C’est un très gros et beau geste. Cela montre que mes messages ont atteint l’objectif. Je veux dire merci à Rivalpromo. Ça va me booster dans mes activités”, a-t-il déclaré.

Les 25 jeunes honorés

Jennika JosephInrico Dangelo NeardBradley IsaacKerry NorbrunChristelle MonfilstonVictoria OnélienRichard PierrinBen Marley B. PascalMarie Sofonie LouisDimitry CharlesSemy Louisius SemilienNerva NoëlDardeley Gildwidge DorcimaKerven CantaveMulledina ClergerNandy SiméonOlivier Saint JeanDashka LouisCassandra Jean FrançoisDashiana L PIERRE SIMONMaxley Ivanderlove MELAYStebastien JanvierShonly BonelRoodjino CherilusStéphanie Smith

