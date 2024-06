Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

25 juin 1794 : Toussaint Louverture se rallia à la République : Revirement de Toussaint Louverture.

La République française est proclamée le 21 septembre 1792 à la suite de la suspension du roi Louis XVI (10 août 1792). Au cours d’une séance de la Convention, quatre jours plus tard, elle aura été déclarée “une et indivisible”.

En 1793 les commissaires pour sauver la colonie et la garder attachée à la Métropole Française, avaient déclaré l’abolition de l’esclavage et fait appel aux esclaves fraîchement affranchis. Jusque-là, Toussaint Louverture luttait sous le drapeau espagnol, puissance coloniale et esclavagiste. Un jour comme aujourd’hui en 1794 il joignit le camp français et la République.

