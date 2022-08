26 boursiers ha?tiens en route pour Taiwan

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La c?r?monie s’est d?roul?e en pr?sence de Yvrose Green, directrice des Affaires culturelles, repr?sentante du ministre des Affaires etrang?res et des Cultes, de Ax?ne Joseph, directeur de cabinet, repr?sentant du ministre de la Planification et de la coop?ration externe, du repr?sentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et d’Etzer Emile, pr?sident de l’Association des Alumni de Ta?wan.

Cela fait d?j? deux d?cennies depuis qu’il existe entre Ha?ti et la R?publique de Chine (Ta?wan) une coop?ration acad?mique et universitaire ayant permis ? plus de 265 ?tudiants ha?tiens de d?buter ou de poursuivre leurs ?tudes universitaires dans les meilleures universit?s ta?wanaises, gr?ce ? deux programmes de bourses. Cette ann?e encore, dans le cadre de la coop?ration bilat?rale 2022, une cohorte de 26 jeunes ha?tiennes et ha?tiens quittera le pays. Quatre d’entre eux sont d?j? partis ce mardi 23 ao?t et les 22 autres quitteront le pays le 7 septembre prochain.

Dans son discours de circonstances, l’ambassadeur taiwanais Wen-jiann KU a tenu ? pr?ciser que le quota de bourses d’?tudes octroy?es aux ha?tiens a augment? cette ann?e de 12% environ. <>, a d?clar? M. Ku.

Il en a aussi profit? pour f?liciter les nouveaux boursiers et pour leur demander de ne pas oublier leur objectif. <>, a d?clar? M. KU. Et c’?tait aussi l’occasion pour lui de rappeler que Taiwan en octroyant ces bourses n’entend pas voler la mati?re grise de notre pays et que ces boursiers sont dans l’obligation de revenir. <>, a affirm? l’ambassadeur taiwanais.

Le pr?sident de l’Association des Alumni de Ta?wan, l’?conomiste Etzer Emile, n’a pas cach? sa satisfaction d’avoir pris part ? ce programme et a tenu ? f?liciter les nouveaux boursiers tout en leur prodiguant des conseils vu son exp?rience ? Taiwan. <>, a d?clar? Etzer Emile qui reste convaincu que ces ?tudiants feront honneur ? la nation ha?tienne en r?ussissant et reviendront mettre au service du pays les connaissances acquises.

Les 26 boursiers de l’ann?e 2022 sont : BEAUZILE Melissa, CHARLES Josu?, HORTES Sley, JEAN-CADET Loudjina Laissa, OCTA Annachelle Jovanah, PHILOTEQUE Kernst Burry, RIGAUD Neil Taison, SAEL Sania, TILUS Mike Robert Joe, PETIT-FRERE Esp?rancia, DUVERGER Joel Hergust, DADE Kesly-Lionel, AZOR Medjina Agar, JEAN-PIERRE Romuald Thierry, BEAUCICOT Lovenson, ALABRE Rithshi , SANON Stanley Alex Edgard, ALISMA Jubens, BIGORE Carl Roodshell Peggy, JOSEPH Stanley, NESTANT Medjine, JEROME Lurdedjina, CLERGER Florvil ,LAIBHEN Sherley ,SEJOUR Osmarly, Maisonneuve Andessna.