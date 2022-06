27 ans pour la PNH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, est le th?me retenu cette ann?e pour la c?l?bration du vingt septi?me anniversaire de la Police nationale d’Ha?ti ce 12 juin. Cette c?r?monie a r?uni des membres du gouvernement : le ministre de l’?conomie et des Finances Michel Patrick Boisvert, repr?sentant le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de Justice et la S?curit? publique, le ministre de l’Environnement, des repr?sentants du corps diplomatique et consulaire, des repr?sentants du Bureau int?gr? des Nations unies (BINUH), des hauts grad?s de la PNH et des repr?sentants d’institutions partenaires.

Pour la construction de l’institution polici?re depuis 324 mois, des hommes et des femmes s’acquittent de la lourde t?che de prot?ger et de servir en Ha?ti. Certains d’entre eux y ont laiss? leur peau. Apr?s une messe d’action de gr?ce de l’?v?que des Nippes, Mgr Pierre-Andr? Dumas, le directeur g?n?ral a.i de la PNH, Frantz Elb?, a d?pos? une gerbe de fleur au m?morial de l’ENP pour saluer la m?moire des policiers victimes dans l’exercice de leurs fonctions.

En voyage, le Premier ministre Ariel Henry, qui n’a pu se pr?senter ? la c?r?monie, s’est adress? aux policiers sur les r?seaux sociaux. <>, a tweet? le chef du Conseil sup?rieur de la police nationale (CSPN).

Pendant 27 ans, malgr? les vicissitudes, cette institution r?galienne reste debout pour faire face ? ses obligations. <>, a d?clar? Frantz Elb?, indiquant qu’il travaille pour que la PNH soit beaucoup plus professionnelle et apolitique. <>, a-t-il promis.

Les vingt-sept ann?es d’existence de la PNH sont c?l?br?es dans un contexte o? l’institution polici?re fait face ? des cas r?currents d’assassinat de ses agents. <>, pr?cise le rapport du RNDDH (publi? le 10 juin 2022) indiquant qu’au moins 11 attaques arm?es ont ?t? enregistr?es dans plusieurs commissariats, sous-commissariats, antennes ainsi que des patrouilles fixes de policiers pour la m?me p?riode.

Le chef du CSPN semble avoir la solution pour am?liorer la performance de la Police nationale d’Ha?ti. <>, a reconnu Ariel Henry.

Dans la foul?e, le chef de la Primature se dit d?termin? ? accompagner la Police nationale d’Ha?ti sur la route de la stabilit?. <>, a fait savoir Ariel Henry sur les r?seaux sociaux.

Depuis quelque temps, des organismes de d?fense des droits humains attirent l’attention sur les mauvaises conditions g?n?rales de travail des agents de la PNH et sur leur inaccessibilit? ? des soins de sant? ad?quats. L’ancien d?put? Jerry Tardieu estime que la PNH aurait ?t? plus performante si les parlementaires de la 50e l?gislature avaient effectu? leurs travaux. <>, regrette Jerry Tardieu, ancien d?put? de la circonscription de P?tion-Ville ? la 50e l?gislature.

Am?liorer les conditions de travail des policiers a toujours ?t? la pierre angulaire des discours de c?l?bration de la f?te de la PNH. Pour les vingt-trois ans de l’institution, Michel-Ange G?d?on, alors qu’il ?tait directeur g?n?ral de l’institution, avait promis de renforcer les capacit?s de la PNH ? travers le plan strat?gique 2017-2021. Selon Michel-Ange G?d?on, le plan visait ? am?liorer les conditions de travail de tous les agents et officiers de police, assurer leur formation de pointe de mani?re continue et faire usage des technologies de l’information et de la communication.