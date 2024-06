27 juin 2014: L’ancien président Leslie F. Manigat est décédé

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

27 juin 2014. Décès de Leslie F. Manigat, ancien président d’Haïti:

Né le 16 août 1930, Leslie Manigat, de son nom complet Saint-Roc Leslie François Manigat, fut un éminent professeur d’Histoire. Loin du pays, en exil, il devint un homme politique. Il rentra en Haïti après le départ de Jean Claude Duvalier et se porta candidat à la présidence.

Les élections du 17 janvier 1988, quoique reprochées de fraude massive et de bain de sang, ont porté l’historien et le politologue renommé, Leslie Manigat au pouvoir le 7 février 1988. 133 jours plus tard, il a été victime d’un coup d’état militaire et est allé se réfugier à Saint Domingue. Il a été de nouveau candidat à la présidence en 2006 et a perdu contre René Préval qui a obtenu 51, 21% des votes alors que lui, il n’en a obtenu que 12,40%. Alors qu’il avait déjà des problèmes de prostate et des ennuis au niveau de la voie digestive, la fièvre Chikungunya a mis fin à ses jours. Il est mort à Port au Prince,le 27 juin à l’âge de 83 ans.

27 juin 1794 : On a informé Toussaint-Louverture de l’abolition de l’esclavage

Apres avoir recçu le décret d’abolition de l’esclavage voté le 4 février précédent, en France, par la Convention, le Général Laveaux, Gouverneur de Saint-Domingue, l’a tout de suite fait parvenir à Toussaint-Louverture qui le reçoit le 2 juillet.

27 juin 1902 : Bombardement du Cap-Haïtien.– L’amiral Killick, allié d’Anténor Firmin opposant au Général Nord Alexis, bombarde la ville du Cap-Haïtien, pendant que les troupes de Firmin attaquent celles de Nord Alexis. Celui-ci sort victorieux de cet affrontement.

27 juin 2007.- L’Agence Américaine pour le Développement International (Usaid) a lancé un projet d’un million de dollars afin de renforcer le secteur de la microfinance en Haïti.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Fonds d’Innovation de Produit Financier (FIPF). Son objectif était d’appuyer les nouvelles approches et méthodologies financières en favorisant la croissance dans les secteurs productifs et répondre aux besoins des familles défavorisées.

