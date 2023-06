28 juin 1945 : la France nomme un ministre plénipotentiaire en Haïti, signe de la reprise officielle des relations diplomatiques entre les deux pays

​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 28 juin 2023.

28 juin 1945 : le Gouvernement provisoire de la République française nomme Joseph Chayet, ministre plénipotentiaire en Haïti. Ce fut le signe de la reprise officielle des relations diplomatiques entre les deux pays.

28 juin 1916 : publication dans le journal officiel “Le Moniteur” de la Convention haïtiano-américaine du 16 septembre 1915, accompagnée du procès-verbal d’échange des ratifications. Ce document représente l’acte de naissance du nouvel État haïtien, selon l’historien Luis Araquistaín.

28 Juin 1811: rébellion des troupes du général Wagnac contre André Rigaud. Venant de la Grande Anse et arrivées aux Cayes en ce jour, elles s’emparèrent de l’arsenal de la ville. Les généraux de Rigaud firent battre la générale et appelèrent les jeunes formant la garde nationale, les employés de l’administration et les magistrats aux armes. Le lendemain, un long et sanglant combat s’ensuivit. Les révoltés furent défaits et les rares rescapés prirent la fuite.

28 Juin 1902 : naufrage du croiseur haitien “Toussaint Louverture”. Saisi par l’Amiral Killick, lors de sa révolte contre le gouvernement provisoire (Voir: 13 Mai ), ce croiseur disparaîtra dans les eaux de la Baie de Caracol.

28 juin 2021 : Médecins Sans Frontières (MSF) annonce suspendre les activités de son centre d’urgence de Martissant à cause de la violence armée qui sévit dans la zone.

28 juin 2009 : les parlementaires américains, Kendrick Meek, Mario Diaz-Balart, Lincoln Diaz-Balart, Llena Ros-Lehtinen et Debbie Wasserman bouclent une visite en Haïti. Au cours de cette visite, ils se sont entretenus avec les autorités haïtiennes autour de la coopération haïtiano-américaine notamment sur l’aide au développement économique, la lutte contre le narcotrafic, la sécurité et l’assistance en cas de catastrophes naturelles.

