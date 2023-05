2845 personnes tuées et plus de 2000 cas d’enlèvements en Haïti durant ces 21 derniers mois, selon la FJKL

​

De juillet 2021 à avril 2023, 2845 personnes ont été tuées et plus de 2000 cas de kidnapping recensés en Haïti : le gouvernement d’Ariel Henry a failli à sa mission, selon la Fondasyon Je Klere (FJKL).

La Fondasyon Je Klere (FJKL), dans un rapport publié ce 2 mai sur la situation en Haïti depuis la prise de pouvoir du Premier ministre Ariel Henry, fait état d’une situation chaotique. Pour preuve, plus de deux mille cas de morts violentes et plus de 2000 cas de kidnapping ont été enregistrés depuis, selon l’organisation.

Dans ce rapport de 23 pages, consulté par Juno7, la Fondasyon Je Klere (FJKL) a documenté la situation de terreur qui sévit en Haïti depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Ariel Henry. Elle y a retracé les moments les plus sombres de sa gouvernance pour la période allant du 20 juillet 2021 au 24 avril 2023.

Pas moins de 16 massacres durant les 21 derniers mois

Selon la FJKL, au moins 2845 personnes ont été tuées pendant ces 21 derniers mois, de juillet 2021 à avril 2023. Plus de 1990 personnes ont été blessées lors des attaques meurtrières dans des quartiers vulnérables. Pour cette même période, environ 171 000 personnes ont été contraintes d’abandonner leurs maisons, selon ce rapport.

Sur la même lancée, la Fondasyon Je Klere dit avoir enregistré environ 16 massacres et attaques armées qui ont eu lieu dans divers quartiers, villes et localités, entre avril 2022 et avril 2023. L’une des plus récentes a lieu le 19 avril 2023 à Source Matelas, dans la commune de Cabaret. Selon la FJKL, plus de 100 personnes ont été tuées dans ce massacre.

La Police et la presse, deux catégories très touchées par cette vague de violence

Concernant les catégories les plus frappées par cette vague d’insécurité, la FJKL a évoqué le cas des policiers. Ces derniers ont perdu 84 de leurs frères d’armes de juillet 2021 à avril 2023. Le plus dur, souligne la FJKL, est que la PNH se révèle incapable de récupérer les cadavres des disparus ou d’arrêter les bandits. « Ce qui est encore troublant, c’est que dans de nombreux cas, certains policiers sont tués par leurs pairs », insiste-t-elle.

À côté de la police, la presse est un autre secteur touché de plein fouet par la vague de violence qui sévit en Haïti. « Seulement en 2022, la FJKL a recensé 9 cas de journalistes et de collaborateurs des médias tués dans le pays, soit en moyenne 2 journalistes tous les 3 mois. Du jamais vu dans toute l’histoire de la presse haïtienne », déplore la FJKL.

Plus de 2000 cas de kidnapping recensés

L’un des pires fléaux qui touche le pays ces derniers mois est le kidnapping. Les cas enregistrés s’élèvent à près de 2031, selon la FJKL. « Les cas d’enlèvement, de séquestration et de libération contre rançon sont monnaie courante sous la gouvernance d’Ariel HENRY. […] ils s’accompagnent souvent d’agressions sexuelles, voire de viols collectifs », souligne l’organisation.

Le gouvernement d’Ariel Henry a failli à sa mission

En guise de conclusion, la Fondasyon Je Klere estime que le gouvernement d’Ariel HENRY a failli à sa mission première qui est celle de protéger la vie et les biens des citoyens se trouvant sur le sol national. « L’Etat est abandonné aux gangs armés dans l’indifférence totale du pouvoir en place », déplore-t-elle.

La FJKL dénonce aussi l’attitude du gouvernement qui n’annonce aucune mesure pour juguler la crise. « Pas de campagne de recrutements massifs pour les forces armées et les forces de police en dépit du fait que beaucoup de policiers quittent le pays ou abandonnent leur poste, pas de formation intensive, pas de renforcement des structures de renseignements. C’est la politique du laisser-faire, du laisser-grennen, du mépris du droit à la vie qui caractérise le pouvoir d’Ariel HENRY », soutient-elle.

Soulignant que la colère populaire ne peut jamais remplacer une politique publique de sécurité, la Fondasyon Je Klere recommande qu’il faut vite reconstruire les institutions régaliennes de l’Etat, construire l’Etat de droit en Haïti.

