Une nouvelle cohorte de 29 jeunes gradués en leadership à Haiti Teen Challenge.

L’organisation socio-évangélique Haiti Teen Challenge, a organisé, le samedi 3 juin, au local de l’église Rendez-vous Christ à Puits-Blain, en présence de plusieurs personnalistes, la cérémonie de remise de parchemins à une trentaine de jeunes ayant suivi des cours de Leadership. Cette année marque la 21ème Edition de cette activité qui vient en aide aux jeunes, âgés de 16 à 24 ans.

Selon un communiqué de la Haiti Teen Challenge, cette dernière cohorte qui comprend 14 filles et 15 garçons provenant pour la plupart des quartiers défavorisés de la capitale et de ses environs. Au local du centre, ils ont d’abord suivi des cours spécifiques de Leadership pendant six mois. Pour le reste de ce programme qui dure 18 mois, ils ont eu le choix d’apprendre l’électricité, l’informatique, la plomberie, le dépannage de cellulaire, la climatisation et la cosmétologie.

Une fois gradués, ces jeunes sont pris en charge par l’organisation Haiti Teen Challenge qui leur permet de poursuivre leurs études jusqu’à l’université. L’institution les aide ensuite à trouver une place sur le marché du travail. A noter que plusieurs anciens gradués, dans le cadre de cette initiative, offrent actuellement leur service professionnel à la collectivité.

Le président de Haiti Teen Challenge (HTC), Dr Julio Volcy, cité dans ce communiqué, a encouragé les jeunes à persévérer dans la nouvelle voie qu’ils ont choisi d’emprunter étant donné qu’ils sont désormais transformés et sont en train de vivre une nouvelle expérience avec Christ. Il leur a recommandé de continuer à impacter leur entourage en étant des modèles pour la société.

Tour à tour Onel Jean, Steven Marc Nicolas, Fleuricile Edouard, Roberson Estivard, et Ann-Christelle Reedjhe Marseille n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l’endroit de l’organisation Haiti Teen Challenge qui leur a permis de se détourner des chemins sinueux dans lesquels ils marchaient avant d’avoir fait cette découverte.

Pour sa part, le Membre-Fondateur-Conseiller de la Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), le Dr Joël Lorquet, a exhorté les jeunes à persévérer dans le bon chemin en vue d’être utile à la collectivité. Car, dit-il, Haïti aura besoin d’eux dans le nouveau pays dont nous voulons construire.

