3 027 cartes pétrolières, environ 400 chèques de subventions aux PME ont été distribués par le gouvernement

Le gouvernement lance le programme de subvention ciblée pour les véhicules de transport en commun et d’encadrement des petites et moyennes entreprises du « programme Multi-sectoriel pour l’Apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables ».

Le gouvernement a procédé ce mardi 5 septembre, à la cérémonie de lancement officiel du programme de subvention ciblée pour les véhicules de transport en commun et d’encadrement des entreprises du « programme Multi-sectoriel pour l’Apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables » dont l’objectif prioritaire est, selon Ariel Henry, de parvenir à l’amélioration des conditions de vie des couches marginalisées de la population et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. A cette occasion, 3 027 cartes pétrolières, environ 400 chèques de subventions aux PME ( évalués à plusieurs dizaines de millions de gourdes) ont été distribués comme subvention ciblée par le gouvernement.

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Ricardin Saint Jean explique que la carte pétrolière qui est dans une phase de teste est dotée d’un montant de 15 200 gourdes à l’intention des chauffeurs de véhicules de transport en commun. Il prétend que les résultats escomptés ne seront pas atteints tout de suite mais le gouvernement entend poursuivre le programme dans le but de distribuer 100 000 cartes.

Pour les petites et moyennes entreprises un total de 400 chèques ont été distribués. M. Saint Jean affirme que le processus s’est déroulé en toute transparence Touchant des secteurs comme achat et vente, services, agro-industrie, construction. La subvention devrait au maximum être fixée à 500 000 gourdes. Le secteur agriculture ou agro-industrie a reçu entre 350 et 450 000 gourdes. Le secteur service est compris entre 200 et 250 000 gourdes. Le secteur construction entre 300 et 350 000 gourdes et le secteur service entre 100 et 150 000 gourdes.

Le premier ministre, présent en la circonstance, a fait savoir que chaque Ministère, chaque direction, chaque service du gouvernement se doit de s’investir pleinement, et, aujourd’hui plus que jamais, dans cette œuvre de régénération nationale que nous sommes en train d’entreprendre à travers le « programme Multi-sectoriel pour l’Apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables ». Il nous faut, ajoute-t-il, coûte que coûte améliorer nos capacités à renforcer la résilience des petites entreprises qui ont été affaiblies par les catastrophes naturelles et à redresser toutes celles dont la violence de l’instabilité a rendu aujourd’hui inopérante.

“La promotion de l’entreprenariat, de l’accès au crédit de proximité et de l’inclusion financière, à la grandeur du territoire national est aujourd’hui un devoir auquel toutes les entités de mon gouvernement se doivent d’accomplir. C’est à la recherche de résultats salutaires pour l’ensemble de notre communauté et pour l’avenir de notre pays que nous lançons collectivement par la mise en œuvre de la Subvention Pétrolière ciblée et du volet d’encadrement des entreprises du « programme multi-sectoriel pour l’Apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables »”, a déclaré Ariel Henry.

Le premier ministre dit espérer vivement, que la mise en œuvre de ces programmes pour l’Apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables, s’attellera à générer des actions concrètes, lesquelles permettront de relever les multiples défis qui font obstacle au bien-être de notre population.

Le Gouvernement haïtien lance un programme social d’aide aux populations démunies. Le coût de ce programme, financé en majeure partie par le Fonds Monétaire International (FMI) à travers le Food Shock Window, est évalué à 21 milliards 600 millions de gourdes.

