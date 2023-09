3 889 enfants et 294 enseignants hébergés dans 25 écoles à Port-au-Prince, selon une enquête du MENFP

​

​

3 889 enfants et 294 enseignants sont hébergés dans 25 écoles à Port-au-Prince, selon une enquête du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.

Le ministre Nesmy Manigat a publié sur son compte X les résultats préliminaires de l’enquête du ministère de l’éducation nationale concernant les élèves et enseignants déplacés à cause de la violence des gangs dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine. Selon les derniers chiffres, 25 écoles sont utilisées comme sites d’hébergement dont 68 % sont des écoles publiques; des enfants/élèves sont au nombre de 3 889; 294 enseignants sont enregistrés parmi les personnes déplacées. Toutefois, le titulaire du MENFP souligne les dispositions entreprises par le ministère pour permettre le retour à l’école.

“3 889 enfants et adolescents, 294 enseignants dans 25 écoles de Port-au-Prince servant d’hébergement dont 49. 6% sont des filles. 82% scolarisés, 9% déscolarisés. 48% déclarent être traumatisés”, a détaillé le ministre Nesmy Manigat sur X.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale souligne que l’accélération du chantier de construction du Lycée Marie-jeanne pour l’inauguration se poursuit. “L’aménagement de nouveaux centres éducatifs à Port-au-Prince et en province, des facilités et exemptions pour l’accueil des élèves déplacés dans d’autres écoles publiques à Port-au-Prince et dans les 9 autres départements, l’accélération de la mise en place de la plateforme Lycée Numérique National #Lise2_0 en lien avec la radio Télévision Éducative 102.1 FM”, sont les premières dispositions mentionnées par Nesmy Manigat pour faciliter le retour à l’école, a-t-il dit.

Entre-temps, il rappelle la poursuite des discussions et négociations avec les partenaires pour la récupération graduelle des écoles.

Rappelons que le ministre de l’Éducation nationale a eu des échanges autour du retour à l’école des enfants déplacés lors d’une rencontre qui a réuni Bruno Maes et Inge Vervloesem de l’UNICEF, Philippe Brancart et Daniele Febei de l’OIM, et Jerry Chandler de la Direction générale de la protection civile. Ils ont abordé le sujet pour voir par quel moyen il est possible de permettre à ces écoliers de faire leur retour à l’école.

A lire aussi :

Interdiction de transporter des haïtiens: le syndicat du transport dominicain annule sa décision