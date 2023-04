3 avril 2000 : assassinat du journaliste et PDG de Radio Haïti Inter, Jean Léopold Dominique

​

​

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir3 avril 2000 : assassinat du journaliste et PDG de Radio Haïti Inter, Jean Léopold Dominique », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 3 avril 2023.

3 avril 2000 : assassinat du journaliste Jean Léopold Dominique. Agé de 69 ans, Jean Léopold Dominique, directeur de Radio Haïti Inter et commentateur politique célèbre dans son pays, a été tué de plusieurs balles dans la cours de la station. Jean Claude Louissaint, l’un des gardiens de la station, a été également abattu ce jour-là. Personne n’a jamais été condamnée jusqu’à date pour ce double meurtre.

Chaque 3 avril, et ce depuis plusieurs années, des associations de médias et de journalistes dont SOS Journaliste, des organisations de défense des droits Humains, commémorent ce drame et demandent justice pour les victimes et leurs familles.

3 avril 2019 : le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour discuter de la fin programmée de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH). Le mandat de cette mission s’est achevé le 15 octobre cette année-là.

3 avril 2009 : le cadavre d’un haïtien préalablement étranglé à l’aide d’une corde par des inconnus a été retrouvé dans les eaux de la station balnéaire Cano Copey à Montecristi. Un médecin légiste qui a examiné le corps a certifié que la personne est morte par asphyxie, suite à la strangulation.

3 avril 1986 : la Ligue Féminine d’action Sociale organise une grande manifestation, réunissant des milliers de personnes, pour dénoncer les violations des droits des femmes en Haïti, à l’époque. Chaque année, et ce depuis 1996, le 3 avril est consacré à la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes.

