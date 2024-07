3 juillet 1801: Toussaint Louverture approuva le texte constitutionnel de 1801

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024

3 juillet 1801: Toussaint approuva le texte constitutionnel de 1801, Et 5 jours plus tard, au cours d’une cérémonie solennelle, il le proclame devant les corps constitués de la colonie et la foule du Cap.

3 juillet 1951 : naissance de Jean-Claude Duvalier Président d’Haiti du 22 Avril 1971 au 7 Février 1986. Il succède à son père, François Duvalier, décédé le 21 avril 1971.

3 juillet 1779 : le commissaire Roume à déclaré André Rigaud hors-la-loi. La cruauté des hommes de Rigaud à Petit-Goâve (8 juin 1799) et Léogâne avait soulevé l’indignation de colons blancs. Vaincu un an plus tard par les troupes de Toussaint Louverture et discrédité parmi ses pairs, il s’embarqua pour la France avec Pétion et quelques-uns des chefs qui l’avaient suivi dans son aventure (7 juillet 1800).

3 juillet 1868 : des paysans, partisans de Sylvain Salnave, se sont accaparés de la ville de Léogâne. Ils entrèrent dans la ville, arrêtèrent les chefs militaires qui la commandèrent au nom des cacos (opposants au gouvernement de Sylvain Salnave) et les expédièrent à Port-au-Prince sous bonne escorte.

3 juillet 1992 : Accord du Governors Island:Un document rédigé par les mandataires des États-Unis, de l’ONU et l’OEA afin de trouver une solution à la crise née du coup d’état du 30 Septembre 1991, et signé séparément par le président en exil, Jean-Bertrand Aristide, et le lieutenant-général Raoul Cédras.

Cet accord prévoyait, entre autres, la nomination d’un nouveau premier ministre par le président en exil, l’amnistie aux responsables du coup d’État du 30 septembre, le départ à la retraite du général Raoul Cédras et enfin le retour en Haïti du président Aristide le 30 octobre 1993. Ces termes ne furent jamais appliqués vu les exigences venant des deux parties.

