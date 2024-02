3 millions d’euros alloués par l’Union Européenne dans le cadre d’un projet d’appui à la PNH

​

L’Union Européenne a alloué 3 millions d’euros dans le cadre d’un projet d’appui à la Police Nationale d’Haïti.

Accompagné de la ministre de la justice, Emmelie Prophète Milcé, le Directeur Général a,i de la Police Nationale d’Haïti, Frantz Elbé a procédé le jeudi 1er février 2024 à la signature d’un projet de plus de vingt millions de dollars d’appui à la PNH avec des représentants de l’Union européenne, du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et de l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC). Selon Frantz Elbé, ce projet vise à renforcer les capacités de l’institution policière, dans son combat contre les crimes transnationaux et les violences basées sur le genre.

Par devant la cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, l’ambassadeur de l’Union européenne, Stefano Gatto et l’un des représentants du PNUD, Xavier Michon, le DG de la PNH Frantz Elbé, a souligné que face au nouvel environnement sécuritaire, l’institution policière a fortement besoin de l’appui de ses partenaires internationaux, elle a besoin d’appui logistique, technologique et la Formation nécessaire pour relever les défis de cette guérilla urbaine que connait Haïti en ce moment. Selon lui, cette situation constitue un véritable obstacle à la paix et au développement socio-économique.

Prenant la parole également lors de cette cérémonie, la ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Emmelie Prophète, dit croire que la signature de cet accord constitue un pas important dans la mise en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité durable dans le pays. Selon elle, ce programme est aujourd’hui plus que nécessaire en vue de corriger les défaillances de l’État haïtien, caractérisé par la violence criminelle et le fonctionnement inquiétant des institutions républicaines, dont la Police nationale d’Haïti.

L’ambassadeur de l’UE, Stefano Gatto, de son côté a annoncé que l’Union européenne a alloué une enveloppe de 3 millions d’euros à ce projet. Le diplomate souhaite le retour à la stabilité dans le pays et la désoccupation des différents territoires par les groupes armés à travers le pays tout en préconisant l’unité et le dialogue entre les différents acteurs pour sortir le pays de cette crise sécuritaire.

La cheffe du BINUH, Maria Isabel Salvador a remercié l’Union Européenne pour sa contribution à ce projet qui porte le financement total à 25.5 millions de dollars.

En outre, elle a souligné qu’avec ce projet, les Nations-Unies vont multiplier leurs efforts dans la lutte contre les armes et les munitions qui contribuent à la détérioration du climat sécuritaire en Haïti, tout en précisant que ce programme a une durée de deux ans.

La représentante du Secrétaire Général des Nations-Unies a profité également pour appeller les différents partenaires à redoubler d’efforts pour que les fonds alloués à ce projet soient gérés en toute transparence dans l’intérêt du peuple haïtien.

