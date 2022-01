30 ans d’existence pour No?l & Cecibon Productions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au-del? de la vitrine ouverte sur le business, No?l & Cecibon Productions est avant tout le r?sultat d’une collaboration qui a su transcender le temps et prosp?rer au fil des ann?es. <>, pouvait-on lire dans une publication de Rodney No?l, un des principaux partenaires de l’organisme vers la fin de 2021. Revenant sur les d?buts de cette aventure, le manager du groupe Harmonik confie avoir rencontr? celui qui allait devenir son partenaire, ami et fr?re dans un magasin de disque ? Miami. Jean Michel Cecibon cherchait ? l’?poque ? acqu?rir une cassette de Triomecs san Konpl?ks, groupe dont Rodney No?l ?tait le manager ? l’?poque. <>, indique Rodney No?l avec la gaiet? de quelqu’un qui ne se lasse pas de parler de son ami.

Lanc? en 1992, No?l & Cecibon Productions a d’abord et toujours ?t? une entreprise de promotion. Rodney No?l se rappelle avoir voulu dans un premier temps promouvoir son groupe d’alors, Triomecs. Ensuite, l’amiti? grandissante que les deux partenaires entretiennent les a amen?s dans plusieurs domaines comme l’immobilier ou encore la restauration. Il faut dire que le d?sir de progresser et d’exceller est le principal sentiment qui habite ces deux comp?res dont la plus grande r?ussite reste sans contestation possible le Haitian Compas Festival. Alors que l’entreprise se passe aujourd’hui de pr?sentation, les d?buts ont ?t? assez difficiles. <>, souligne l’homme fort du Compas Festival. Comme dans toute entreprise ? succ?s, les d?boires du d?but n’ont aucunement d?courag? les deux comp?res qui partagent ?galement le m?me hometown : Port-de-Paix.

Reconnaissant envers son entourage de l’?poque et d’aujourd’hui, Rodney No?l remercie publiquement Robert Charlot du groupe Top Vice, qui est l’un de ceux ? avoir soutenu l’initiative et permis aux deux comp?res de continuer ? se battre pour leur id?al. C’est donc sans surprise que Monsieur No?l nous confie que le premier grand succ?s de No?l & Cecibon Productions fut un bal mettant face ? face les groupes Top Vice et T-Vice. Ils d?cid?rent, ensuite, vers les ann?es 1998-1999 de lancer le compas Festival, une mani?re de projeter le Compas vers une autre dimension. Une op?ration r?ussie selon Rodney No?l. <>, affirme celui qui s’occupe du c?t? artistique de No?l & Cecibon Productions. Il souligne plus loin que l’initiative Compas Festival a r?volutionn? la musique ha?tienne. <>, soutient-il, sp?cifiant que la communaut? a toujours ?t? fi?re de voir le festival mettre le cap sur les grandes places du spectacle de Miami et au coeur de cette ville.

De l’avis de Jean Michel Cecibon, la long?vit? de No?l & Cecibon Productions est due ? la compl?mentarit? des temp?raments de chacun des deux protagonistes. <>, rassure celui qui s’est toujours mis en retrait, laissant ? son comp?re Rodney la communication sur la production. Ce dernier ajoute que la loyaut?, l’honn?tet? et l’esprit de compromis ont ?t? les cl?s de ce partenariat. <>, continue Rodney No?l.

Outre l’entente et la bonne harmonie que les deux ont cultiv?, ils mettent en avant leur esprit d’ouverture et leur capacit? d’adaptation. En effet, le secteur musical et du spectacle a largement ?volu? depuis le lancement de leur entreprise. Rodney No?l confie qu’il leur a fallu s’adapter ? chaque fois. <>

Afin de c?l?brer leurs 30 ann?es de collaboration, No?l & Cecibon Productions pr?voit une s?rie d’activit?s. Plusieurs formations musicales ont d?j? confirm? leur participation selon Rodney No?l. Parmi ces groupes, T-Vice, un des groupes pr?sents d?s le lancement de la production. La formation musicale Nu Look et bien s?r Harmonik. Les d?tails de cette c?l?bration seront communiqu?s au public sous peu.