30 mars 1818 : Jean-Pierre Boyer succède à Alexandre Pétion à la présidence d’Haïti

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 30 mars 2023.

30 mars 1818 : Jean-Pierre Boyer, fils naturel d’un créole blanc et d’une africaine affranchie, succède à Pétion à la présidence d’Haïti. Après le suicide de Christophe, il réunifia Haïti en 1820. Cinq ans plus tard, il signa avec Charles X un protocole permettant une reconnaissance de l’indépendance d’Haïti par la France, moyennant une indemnité de 150 millions de francs. Renversé le 13 février 1843 après 25 ans au pouvoir, Boyer s’enfuit en Jamaïque puis en France, où il achève sa vie.

30 septembre 2021 : l’ambassade des États-Unis en Haïti annonce qu’au moins 25 ressortissants haïtiens ont été interceptés sur les côtes de la Floride.

30 mars 2015 : le conseiller du secrétaire d’Etat américain, Thomas Shannon, et le coordonnateur spécial sur Haïti au département d’Etat, Thomas C. Adams, rentrent à Port-au-Prince pour rencontrer des représentants du gouvernement, d’organisations internationales et de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), autour de la préparation des élections.

30 mars 1984 : publication d’un décret réorganisant le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Celui-ci, selon ce décret, formule la politique du gouvernement dans le domaine de l’administration de la Justice. Il est placé sous l’autorité d’un Ministre et a pour attributions spécifiques d’organiser l’institution judiciaire, de contrôler les activités des Cours, Tribunaux et Parquets et le fonctionnement des offices ministériels.

30 Mars 1844 : décès du général Jérôme Maximilien Borgella. Né à Port-au-Prince en 1773, ce général joua un rôle de premier plan dans l’histoire du pays pendant la première moitié du 19è siècle. Abandonnant Alexandre Pétion, il s’allia à André Rigaud qui venait de déclarer la scission du Sud. Il devint alors le président de l’Assemblée départementale du Sud.

À la mort de Rigaud en 1811, on fit de lui le président du Conseil, mais ne tarda pas à se rapprocher de Pétion et faciliter ainsi la réunion avec l’Ouest. Sous le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, il fut tour à tour gouverneur de la province d’Ozama dans l’Est et commandant de l’arrondissement des Cayes.

