? 30,5% en juillet, l’inflation encore plus forte en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inflation import?e et la crise du carburant, comme facteur interne, entre autres, continuent d’impacter les prix sur le march? local au cours du mois de juillet 2022. En effet, l’Indice g?n?ral des prix ? la consommation (IPC, 100 en 2017-2018) a accus? une forte variation mensuelle de 3,2 % et une hausse annualis?e de 30,5 %, contre respectivement 2,2 % et 29 % le mois pr?c?dent, fait savoir l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique dans la derni?re publication de sa rubrique mensuelle, intitul?e Le Coin de l’IPC.

Evoluant ? un rythme effr?n? depuis quelques mois, le ph?nom?ne de l’inflation atteint de plus en plus des sommets inqui?tants, avec son quatri?me pic cons?cutif depuis avril 2022 o? elle atteignait 26,7% avant d’atteindre un autre pic de 27,8% en mai ; suivi de 29% en juin et de 30,5% en juillet, et ceci, avec des constats encore plus graves dans certaines r?gions du pays allant au-del? de 31%.

L’augmentation mensuelle de l’IPC r?sulte surtout du comportement des fonctions de consommation : “Produits alimentaires et boissons non alcoolis?es” (3,9 % sur un mois et 32,7 % sur un an),”Articles d’habillement et chaussures” (3,5 % sur un mois et 33,6 % sur un an), “Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer” (3,4 % sur un mois et 29,6 % sur un an) et “Restaurants” (3,5 % sur un mois et 30,4 % sur un an).

Les produits qui ont le plus influenc? la hausse annuelle de l’inflation sont :

Alimentation : riz en moyenne (46,9 %), petit mil (26,1 %), poulet (44,8 %), lait en poudre (47,4 %), poisson frais (59,3 %), huile comestible (91,2 %), pois sec (31,4 %), sucre en moyenne (48,1 %) et Malta (25,9 %).

Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer : matelas (43,8 %), groupe ?lectrog?ne (46.4 %) et r?frig?rateur (40,7 %).

Restaurants : repas pris ? l’ext?rieur, c’est-?-dire hors du logement (30,4 %).

Il faut souligner qu’une flamb?e des prix a ?t? observ?e au niveau des produits import?s, soit 43,2 % en glissement annuel. Les produits locaux ne sont pas non plus en reste avec une hausse de 23,2 % de leur indice.

Enfin, toutes les r?gions ont contribu? ? l’accroissement de l’inflation du mois de juillet 2022 pour l’ensemble du pays. Il faut noter toutefois que les variations r?gionales les plus significatives par rapport au mois de juillet 2022 sont observ?es au niveau des r?gions Sud, Reste Ouest et l’Aire m?tropolitaine qui ont cr? respectivement de 33,1 %, 30,7 % et 31 %.

Cyprien L. Gary