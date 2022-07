336 enl?vements en trois mois: le CARDH fait des recommandations

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour le 2e trimestre de l’ann?e 2022, la Cellule d’observation de la criminalit? du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) confirme avoir recens? 290 cas d’enl?vement d’Ha?tiens et de 36 ?trangers de 9 pays. 40 ?trangers au total de janvier ? aujourd’hui. 15 enl?vements collectifs. Ces chiffres sont r?partis ainsi : 53 pour le mois d’avril contre 118 pour le mois de mai et 155 pour le mois de juin. 225 cas d’enl?vement ont ?t? recens?s pour le 1er trimestre contre 326 pour le 2e trimestre, soit une augmentation de 44,8%.

Pour r?aliser certains de leurs m?faits et renforcer leur entreprise criminelle, les ravisseurs auraient utilis? des plaques du corps diplomatique et une voiture du Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (BINUH). Ces v?hicules sont d?tenus par les bandits.

Plusieurs faits ont ?t? avanc?s par la Cellule d’observation criminelle, dont celui du policier Luckson Mis?re qui venait de d?poser son enfant ? l’?cole ? Pernier, qui a ?t? tu? par des individus dans une voiture du BINUH et son corps a ?t? emport?. Dans la matin?e du 8 juin, une voiture immatricul?e corps diplomatique CD-00414 a ouvert le feu sur une patrouille de police ? Bourdon (rue Th?odule).

Le CARDH s’insurge du fait qu’aucune mesure concr?te n’a ?t? prise par rapport ? cette situation, notamment les contr?les sp?cifiques des zones o? les voitures sont d?tenues ? partir du GPS et d’autres technologies dont disposent les Nations unies et le corps diplomatique, informer l’opinion des sp?cificit?s desdites voitures, renforcer le Bureau de lutte contre les v?hicules vol?s (BLBV) par rapport ? ces nouveaux d?veloppements.

<>, a fait remarquer la CARDH.

Selon l’analyse de l’organisme des droits humains, l’augmentation des cas de kidnapping et de la criminalit? est survenue dans le contexte du processus controvers? du renouvellement du mandat du BINUH dont la r?union sur son renouvellement au Conseil de s?curit? avait eu lieu le 16 juin dernier. Le CARDH dans ce document, critique s?v?rement les dix-huit ans de missions onusiennes au cours desquelles environ 15 milliards de dollars am?ricains ont ?t? d?pens?s.

Le CARDH dit observer les deux tendances se jouant dans le couloir du Conseil de s?curit?. La premi?re veut qu’Ha?ti soit remise sous le chapitre 7 de la Charte, ce qui donnerait lieu ? une mission de paix (militaire / polici?re). La deuxi?me tendance (?tats-Unis et alli?s) veut qu’Ha?ti reste sous le chapitre 6 de la Charte. On pourrait alors avoir une force polici?re bilat?rale qui encadrerait la police dans ses efforts et cr?erait les conditions s?curitaires minimales devant favoriser les ?lections, desquelles sortiront des autorit?s l?gitimes et l?gales. Le BINUH va se renouveler sans d’importants changements. En effet, le CARDH estime que les missions des Nations unies telles que d?finies et implant?es en Ha?ti ne sont pas n?cessairement la solution, sinon Ha?ti ne serait pas dans cette situation chaotique pr?s de trente ans apr?s.

Le CARDH dit croire mordicus que la s?curit? doit ?tre abord?e sous l’angle des moyens concrets par rapport ? la nouvelle r?alit? criminelle et non sous l’angle des postures, des promesses…

De l’avis du CARDH, la police, dont les efforts sont mesurables, ne peut pas r?soudre le probl?me de l’ins?curit? et la criminalit? auquel le pays est confront?. Leurs causes seraient li?es ? des luttes politico-?conomiques, sociales entre autres.

Toutefois, appelle l’organisme des droits de l’homme, de mani?re imm?diate, il faut donner ? la police des moyens et un accompagnement concret pour affronter ce probl?me : mat?riel et accessoires appropri?s : chars, h?licopt?res, armes et munitions, ?quipements de protection individuelle, drones ?quip?s, furtifs… ; technologies, centre de commandement ; formation des unit?s adapt?es au d?veloppement de la r?alit?.

Le CARDH appelle par ailleurs ? un ?tat de si?ge qui devrait ?tre d?clar? au cours duquel des unit?s sp?ciales d’autres pays viendraient supporter les forces de l’ordre ha?tiennes car le pays a besoin d’op?rations d’envergure et sp?cialis?es sur plusieurs fronts en m?me temps pour neutraliser les quatre axes du <>, ? savoir : Martissant et ses environs (gangs de Grand-Ravine, de Village-de-Dieu et de TiBwa ainsi que leurs alli?s) ; Croix-des-Bouquets et une partie de Tabarre (400 Mawozo et ses ramifications dans la plaine) ; Cite Soleil (G9/G-p?p) ; Tabbare/ Torcel/Pernier (Vitelhome Innocent).